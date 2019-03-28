0553 313 94 23

69’luk ihtiyar delikanlı gençlere taş çıkarttı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencilerinin Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlediği kutlama programına, ’Maykıl Dede’ lakaplı 69 yaşındaki Tuncay Özkan’ın dans şovu damga vurdu.

28 Mart 2019 Perşembe 13:09
69’luk ihtiyar delikanlı gençlere taş çıkarttı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde lise öğrencilerinin Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlediği kutlama programına, ’Maykıl Dede’ lakaplı 69 yaşındaki Tuncay Özkan’ın dans şovu damga vurdu.


Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İlçe Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla kutlama programı düzenledi. Yaşlılar Haftası sebebiyle Çorlu Huzurevi’nden 15 yaşlının okulda ağırlandığı programda, okulun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından halk türküleri seslendirilerek yaşlıların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.



Hem eğlendi hem eğlendirdi


Okul Müdürü Cengiz Vural ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çisem Uslu’nun konuşmalarının ardından okul öğrencilerinin seslendirdiği türkülerle devam eden programda, kendini müziğin ritmine kaptıran Tuncay Özkan birden sahneye atladı. Sahnede dans etmeye başlayan Tuncay Özkan, katılımcıların alkışları arasında dans figürlerini sergiledi.



Diğerleri de ona katıldı


Tuncay Özkan, namı diğer ’Maykıl Dede’nin enerjisine dayanamayan bazı huzurevi sakinleri de ona katılarak sahnede dans etmeye başladı. Öğrenci ve öğretmenlerin de yaşlıların arasına katılması ile birlikte program renkli görüntülere sahne oldu.


Programın ardından çok eğlendiklerini dile getiren huzurevi sakinleri, öğrencilere ve programı tertip eden öğretmenlere teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:09
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa BBSK altyapısına ’Beslenme ve Anti-Doping’ konulu seminer
    1. Manisa BBSK altyapısına ’Beslenme ve..
    2. Başkan Memduh Büyükkılıç "Ali Dağı’nda..
    3. Abdullah Avcı, Beşiktaş iddialarına..
    4. Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde..
    5. Nakil bekleyen hasta ve yakınlarının..
    6. Bakan Kasapoğlu: "Büyükçekmece’yi..
    7. Başkan Ceylan; “Hayal edilemeyen işi..
    8. Cömert: “Hormonlu büyüyen..
    9. Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu
    10. ’Meçhul Paşa’ Maltepelilerle buluştu
    11. Aydemir, ‘Aziziye Ruhu her daim galip..
    12. Kamyon arkası yazısı başına bela oldu
    13. İsrail Türkiye’ye karşı harekete..
    14. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    15. Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları..
    16. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    17. Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi..
    18. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    19. Esnafı destekleyecek, ticaret..
    20. Bakan Soylu: "Dağdaki terörist sayısı..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak