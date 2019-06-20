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69 yıllık hayalini gerçekleştiren Raşel Kazes, Türkiye’den ayrıldı

69 yıl önce Arjantin’e göç eden Raşel Kazes’in doğduğu topraklara duyduğu hasret son buldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:28
69 yıllık hayalini gerçekleştiren Raşel Kazes, Türkiye’den ayrıldı

69 yıl önce Arjantin’e göç eden Raşel Kazes’in doğduğu topraklara duyduğu hasret son buldu. Hayalini gerçekleştiren Kazes, Türkiye ziyaretini tamamlayarak Arjantin’e döndü. Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kazes, "Ben Türk’üm. Türk bayrağını görünce canım gidiyor" dedi.


1950 yılında henüz 16 yaşındayken Türkiye’den göç ederek gittiği Arjantin’de yaşamaya başlayan Raşel Kazes, 69 yıl aradan sonra hayali olarak adlandırdığı Türkiye ziyaretini tamamladı. Aradan geçen uzun yılların ardından yaklaşık bir ay önce doğduğu topraklara yeniden gelen Kazes, bu sürede İstanbul, İzmir ve Çanakkale gibi şehirleri ziyaret etti. Onlarca yıl geçmesine karşın Türk vatandaşlığından çıkmayan Kazes, bir ay boyunca doğup büyüdüğü bölgeleri ziyaret ederek anılarını tazeledi.



“Çok iyi insanlarla karşılaştım”


Soyu Osmanlı döneminde İspanya’dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefarad Yahudilerine dayanan İzmir Bergama doğumlu 85 yaşındaki Raşel Kazes, kızı Silvia ve torunu Brian ile birlikte Arjantin’e dönmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı’nda Türkiye ziyaretine ilişkin basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Bana çok iyi baktılar. Ben 69 sene sonra geldim. Gelmeyi çok istiyordum. Çok iyi insanlarla karşılaştım. Türk kızları çok güzel. Türklerin konuşması biraz değişti. Benim evvelden biraz kabaydı konuşmam. Şimdi çok güzel konuşuyorlar" diye konuştu.



“Türk bayrağını görünce canım gidiyor”


Ziyareti kapsamında yıllar önce doğduğu ve büyüdüğü yerleri gezerek tanıdıkları ve akrabalarıyla buluştuğunu ifade eden Kazes, "Beni yemeğe çıkardılar. Balık yemeğe çıkardılar. Her yer de bana çok iyi baktılar. Her yeri çok beğendim. Ben burası diğerinden daha iyi diyemem. Her yerde ben çok rahat ettim. Ben Türküm. Türk bayrağını görünce canım gidiyor. Türkler çok çok iyi insanlar" ifadelerini kullandı. Raşel Kazes, gelecek sene Türkiye’yi oğlu ve torunlarıyla tekrar ziyaret edeceğinide belirtti.


Raşel Kazes ve ailesi daha sonra İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’nın TK15 sefer sayılı uçağıyla saat 9.40’ta Arjantin’in başkenti Buenos Aires’e hareket etti.



69 yıl Türkiye’den ayrı kalmıştı


1934 yılında İzmir Bergama’da doğan ve henüz 16 yaşındayken 1950 yılında Arjantin’e giden Raşel Kazes, aradan geçen 69 yıla rağmen Türk vatandaşlığından çıkmamıştı. Kazes, Türk Hava Yolları ve Buenos Aires Büyükelçiliği’nin işbirliğiyle Buenos Aires Büyükelçiliği’nden Türk pasaportunu alarak geçtiğimiz ay vatan hasretini gidermek için Türkiye’ye gelmişti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:28
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