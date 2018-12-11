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69. Uluslararası Film Festivali'nin jüri başkanı Juliette Binoche

11 Aralık 2018 Salı 17:57
69. Uluslararası Film Festivali'nin jüri başkanı Juliette Binoche

BERLİN (AA) - Almanya'da, 7-17 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenecek 69'uncu Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) jüri başkanlığına, ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche seçildi.

Berlinale'den yapılan açıklamada, Oscar ödüllü Binoche'un, 69'uncu Berlinale jürisinin başkanı olacağı duyuruldu.

Kariyerinde 70'in üzerinde filmde yer alan Julietti Binoche, 1997'de "İngiliz Hasta" filmindeki hemşire rolüyle "en iyi yardımcı kadın oyuncu" Oscar ödülü ile Berlinale'de "en iyi kadın oyuncu" olarak "Gümüş Ayı" ödülüne layık görülmüştü.

Öte yandan, Berlinale'nin açılışının, Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig'in "The Kindness of Strangers" adlı filmiyle yapılacağı da bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:57
  1. Berlin
  2. Berlinale
  3. Fransız Aktris Juliette Binoche

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