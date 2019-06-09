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69 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu kötüleşti

09 Haziran 2019 Pazar 18:58
69 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu kötüleşti

RAMALLAH (AA) – İsrail hapishanesindeki idari tutukluluk sistemini protesto için 69 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hasan El-Uveyvi’nin sağlık durumu kötüleşti.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluk sistemine tepki için 69 gün önce açlık grevine başlayan El-Uveyvi’nin sağlık durumunun ciddileştiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı kilo kaybı yaşayan ve eklemlerinde şiddetli ağrılar meydana gelen Uveyvi’nin, durumunun kötüleşmesi üzerine güneydeki Askalan (Aşkelon) kentindeki Barzilai hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Üç çocuk babası 35 yaşındaki Hasan El-Uveyvi, ocak ayından bu yana idari tutuklu olarak İsrail’in Remle kentindeki Nitsan hapishanesinde tutuluyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 18:58
  1. Açlık Grevi
  2. Filistin
  3. İsrail

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