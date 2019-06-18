6.8'le sallanan ülkede tsunami alarmı 6.8 şiddetinde bir depremin meydana geldiği Japonya'da tsunami alarmı verildi.

Japonya'nın Niigata kentinin 85 kilometre kuzey doğusunda, 6.8 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonrası tsunami alarmı verildi. Ayrıntılar geliyor...

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