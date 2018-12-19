689 bin öğrencinin sıcak yuvasında yatırım atağı! 192 bin öğrenci daha KYK’lı olacak

Yatırım programında 158 bin 302 kapasiteli 181 adet yurt projesi bulunun bakanlık, yatırım ve kiralama programı dahilinde, 2021 yılı sonuna kadar yurt kapasitesini 881 bin 238’e ulaştırmayı hedefliyor.

Günlük barınma bedeli 11 lira

KYK yurtlarında yemek üretimi, diyetisyenler ile gıda mühendisleri kontrolünde gerçekleştirilirken, sürekli olarak denetim yapılarak öğrencilerin hijyenik ortamlarda ve sağlıklı beslenmeleri sağlanıyor. İstedikleri saatte yemek hizmetinden faydalanabilen öğrencilere, 2017-2018 öğretim döneminde aylık 330 lira (günlük 11 lira) olarak yapılmakta olan beslenme yardımı, bu yılın eylül ayı itibarıyla aylık 375 liraya (günlük 12,5 liraya) yükseltildi.

Beslenme yardımı da var

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan öncelikli olarak barındırılan şehit ve gazi çocukları, gazi öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini sevgi evlerinde tamamlayan, devlet koruması altında olan öğrenciler ile ebeveyni hayatta olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere de günlük 22,5 lira beslenme yardımı yapılıyor. Ayrıca, 2017 yılının kasım ayından itibaren vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere de aylık 330 lira (günlük 11 lira) beslenme yardımı yapılmaya başlandı. Bu yılın eylül ayından itibaren bu miktar aylık 375 lira (günlük 12,5 lira) olarak uygulanıyor.

Kredi ve burs imkanı da veriliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilirken, başvuran tüm öğrencilere de kredi tahsisi yapılıyor. KYK, 2018 yılında 1 milyon 662 bin 205 öğrenciye burs veya kredi ödemesi gerçekleştirdi. Bakanlık ayrıca, yüksek lisans öğrencilerine aylık burs/kredi miktarının iki katı, doktora öğrencilerine ise üç katı burs/kredi ödüyor.

Bakandan müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yurtların standartlarının belirledikleri seviyenin de üzerine çıktığına dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Bazı yurtlarımıza sportif alanlar, bazılarına sosyal alanlar, kütüphaneler inşa ediyoruz. Yurt rakamlarımız gerçekten inanılmaz boyutta. 2002 ile 2018’i kıyasladığınızda kapasite 182 binden yaklaşık 700 binli rakamlara geldi. Bu bir devrim. Bunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleri var. Cumhurbaşkanımız yurtların kapasitesini çok önemsedi. Ranza sistemine karşı çıktı, ‘odalar maksimum 3 kişilik ve bazalı olacak’ dedi. Bu standardı hemen hemen bütün yurtlarda yakaladık.”