68 yıllık savaş sona eriyor

Güney Kore’nin Munhwa Ilbo gazetesine konuşan bir Güney Koreli yetkili, 1950-1953 yılları arasında savaştıktan sonra barış anlaşması imzalamayan düşman kardeşlerin, bu durumu bitirmek için anlaşmak üzere olduğunu belirtti. Türkiye askerlerinin de Güney Kore’nin yanında yer aldığı çatışmalardan sonra yalnızca ateşkes anlaşması imzaladıkları için savaş halinde olan iki ülke, 68 yılın ardından barışa kavuşabilir.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in 10 gün sonra gerçekleşecek olan buluşmasında, "savaşın sona erdiğini" açıklaması bekleniyor. Haberde, Kim Jong un ve Moon Jae-in gündeminde aynı zamanda iki ülkenin ateşkes bölgesi olan sivilleştirilmiş bölgenin eski haline getirilmesi de olacağı belirtildi.

Düşman kardeşler arasındaki çatışma durumunun sona erdirilmesi, Kim Jong Un ve ABDBaşkanı Donald Trump arasında Mayıs’ta gerçekleşmesi beklenen görüşmeyi de olumlu etkileyebilir.