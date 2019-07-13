68 yaşındaki Mesude’nin azmi örnek oluyor

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Engelliler Koordinasyon Merkezi bünyesinde yer alan Sosyal Yaşam Merkezi, engelli bireyleri sosyal yaşama kazandırmaya devam ediyor. Merkezde 7 yıldan bu yana eğitim gören Mesude Hoşgör’ün bu süre zarfında gösterdiği değişimle hayata tutunuşu da herkese örnek oluyor.

Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını artırmak amacıyla 2009 yılından beri hizmet vermektedir. Bu kapsamda merkezde, öz bakım ve günlük yaşam becerileri, akademik dersler, el-becerileri eğitimi, ritim, drama, spor, halkoyunları gibi alanlarda eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir. Engellilerin ailelerine farkındalık eğitimlerinin de verildiği merkezde, yaş aralıkları 20 ila 68 arasında değişen zihinsel yetersizliği bulunan 29 birey, aldıkları eğitim ve öğretimle özgüven kazanarak sosyal yaşama adapte olmaktadır. Ulaşımları eğitmenler eşliğindeve tamamen ücretsiz olan merkeze 7 yıldan bu yana düzenli olarak gelen 68 yaşındaki Mesude Hoşgör’ün kat ettiği mesafe ise herkesin takdirini toplamaktadır.

“Burayı çok seviyorum”

Akademik dersler kapsamında verilen okuma yazma kursundan, el becerileri kapsamında verilen sabun atölyesi çalışmalarına kadar merkez bünyesinde yer alan birçok eğitime katılan Mesude Hoşgör, Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Hoşgör, “7 yıldır buradayım. Burada okuma-yazma, temizlik, sabun gibi birçok şey yapmayı öğreniyorum. Burayı çok seviyorum. Başkanımız Ahmet Ataç’a bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum ve kendisini çok seviyorum” dedi.

“Kardeşimin önceki haliyle şuan ki hali arasında yüzde 500 bir fark var”

Hoşgör’ün ablası Ummuhan Demiroğlu ise, özel ilgiye ihtiyacı olan kardeşine sahip çıktığını kaydetti. Kardeşinin eğitim aldığı merkezi çok sevdiğini ve buraya gelmeyi her gün iple çektiğini anlatan Demiroğlu, şöyle devam etti:

“Buraya anormal bir düşkünlüğü var. Bazen özel bir programımız oluyor ve kendisine ‘bugün merkeze gitmeyiver’ dediğimde dünyalar yıkılıyor. Bu derece çok seviyor. Kardeşim buraya 7 yıldan beri geliyor. Buraya gelmeden önceki haliyle şuan ki hali arasında yüzde 500 bir fark var. Daha önceden son derece içine kapanık, konuşmaz, bir şey söylenirse cevap verir, çevreyle son derece kopuk yaşayan bir insandı. Buraya gelmeye başladıktan sonra gerek görünüm gerekse yaşantı anlamında çok değişti. Çevremiz olsun, akrabalarımız olsun herkes onu tanıyamaz duruma geldi. Son derece azimli biri kendisi ve 7 yılda iyi anlamda çok yol kat etti. Ayrıca ben özel gereksinimli bireylere verdiği önemden ve bizlere bu imkanı sağladığından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu merkez de, eğitim kurumları arasında gördüğüm en düzenli, en temiz, en ilgili yer. Burada özveriyle görev yapan öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum.”