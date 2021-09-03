68 kuşağı zulmü altında ODTÜ’de yaşadıklarımız

1967-68 öğrenim yılında ODTÜ mühendislik bölümünü kazanmıştım. ODTÜ’de komünistlerin hâkim olduğu, namaz kılmanın bile mümkün olmadığını duyduğumda Ankara tıp fakültesini de kazandığım halde ODTÜ’ye kaydolmaya karar verdim. Birtakım zorluklardan sonra ODTÜ yurduna girmeyi de başardım.

Her ne kadar 2. yurt 312 mumaralı odada ve diğer odalarda az sayıda öğrenciyle cemaatla namaz kılınıyorsa da, namaz kılan öğrenci sayısının artmasıyla beraber üniversitede özellikle yurtlarda bir mescid ihtiyacı hâsıl oldu. Cuma namazlarına bile yakındaki köylere yürüyerek gidiyorduk.

Yurt idaresinden böyle bir şey talep etmemiz mümkün değildi. Yurt müdürü kabul etse de rektör izin vermezdi.

O sırada rektör, Ecevit’in maliye bakanlığını yapan Kemal Kurdaş’tı. Sosyalistler Kemal Kurdaş’ı ortanın solu fikrinde olduğu, sosyalist olmadığı için sevmiyorlardı. Hatta rektöre o kadar karşıydılar ki yurt çevresinde gezen bir köpeğin boynuna bir tasma takıp üzerine rektörün soyadını yani KURDAŞ yazdılar. Köpeği herkes “kurdaş, kurdaş” diye çağırıyordu. Biz de bu Kurdaş karşıtlığını mescid açılışı sırasında kullandık. Sosyalistlere mescid açma hareketinin Kurdaş’a karşı bir hareket olduğunu söyledik. Mescid açılışı için arkadaşlarla bir araya gelip karar verdik. Yurdun giriş katındaki öğrencilerin gazete okuduğu genişce bir oda vardı. Dersler sıkı olduğu için bu odaya gazete okumaya gelen öğrenci sayısı azdı. Burayı mescid yapmaya karar verdik.

Bu işi gece yapacaktık, şehirdeki bazı arkadaşlara durumu anlattık. Reyhanlılı hemşerimiz Sebat Kitabevi sahibi rahmetli Ali Yumuşak ve Nevzat Laleli kardeşlerimiz yardımcı oldular. Mehmet Göze kardeşimiz de cami ihtiyaçlarını temin etti. Halı, hasır gibi malzemeler bir pikapla geldi. Gece yarısından sonra halıları mescid olacak yere taşıdık. 12 kişilik odamıza o gece 25 kişi gelmişti. Şehirden gelmişlerdi. Olay çıkar diye tedbiren gelmiş mücahidlerdi. O gece çoğumuz sabaha kadar uyumadık. Allah’tan o gece hizmetliler mescid yapacağımız odanın kapısını kilitlememişler yoksa biraz gürültü olacaktı.

Gece bekçisi bize engel olmaya çalıştıysa da kararlılığımız karşısında direnmekten vazgeçti. Sabah namazına doğru 70-80 kişi olmuştuk. Bir arkadaşımız pencereyi açıp sabah ezanını okudu. Ezanı duyan sol görüşlü öğrenciler “ya karşı devrim oldu” veya “imam hatipliler okulu bastı” demişler. Malumdur aşırı solcular bize “karşı devrimci” derlerdi. Kapıya üzerinde “MESCİD” yazılı bir tabela asmıştık. Sabah namazından sonra Kur’an tefsiri okundu. Gece uyuyamayanlar mescidde biraz kestirdi. Olay çıkmasını istemiyorduk. İşi tatlıya bağlamak için büyük bir kutu lokum almıştık. Merak edip gelenlere “buyurun mescid lokumu” diye ikram ediyorduk. Özellikle ortanın solcuları yani o zamanki ismiyle Ecevitçiler mescide karşı çıkıyorlardı. Sosyalistler ağabeylerinin vereceği kararı bekliyorlardı.

Rahmetli Halil Türen, Mardinli hemşerisi olan Selahattin isimli arkadaşımızı Sinan Cemgil’e gönderdi. Sinan, Sosyalist Dernek Kulübü başkanıydı. Kendisiyle konuşulabilecek akıllı birisiydi. Selahatin ona mescid meselesinin rektör Kurdaş’a karşı bir hareket olduğunu, Kurdaş’ın bu konuda izin vermemesi üzerine Kurdaş’a karşı bir hareket olarak yapıldığını söylemiş rektöre karşı sizinle beraberiz demiş.

Bunun üzerine Sinan Cemgil sosyalistlere “bu işe karışmayın, bunun bizimle ilgisi yok” diyerek olayı kapattı. Enteresandır, netice olarak karşımızda yalnız sosyal demokratlar kaldı. Onlar da kaba kuvvetle bu işi çözemeyeceklerini anladılar. Çünkü bu konuda bizim ölümü göze aldığımızı biliyorlardı.

Yalnız şöyle bir şey oldu, mescidin yeri çok göz önünde bir yerdi. Mescide itiraz edenler buranın başka bir yere taşınmasını istiyorlardı. Yurt müdürü de bu işe taraftar gözüküyordu. “Size bodrumda buranın üç katı büyüklüğünde bir yer vereyim, burayı boşaltın” dedi. Tabii ki müdüre güvenemezdik. Bu arada Şehmuz adında Harp Okulu’ndan atılmış kabadayı bir öğrenci devreye girdi. “Mescidin anahtarını bana verin, bodrumdaki yeni mescidin anahtarını almadan bu anahtarı müdüre vermem” dedi.

Şehmuz enteresan biriydi; sağcı solcu, idareci herkes Şehmuz’dan çekiniyordu. O tarihte dönem kayıt ücreti 315 liraydı. Kayıt sırasında Şehmuz’dan para istemişler, o da silahı çıkarıp vezneye uzatmış, “al bu silahı üstünü ver” demiş. Daha sonra bir şekilde halletmişler. İşte biz bu kabadayıya güvendik. Şehmuz’un bir arkadaşı anlattı. Babası, “senin bu yolda gözün yok, hiç olmazsa İslamiyete zararın dokunmasın” diye vasiyet etmiş. Bu yüzden Şehmuz değiş tokuşta devreye girdi. Bodrumdaki mescid yerinin hazırlanması 15 gün sürdü. Neticede yeni ve geniş yeri teslim aldık. Meğer yurt müdürü de Müslüman biriymiş. Mescidin açılışı sırasında büyük bir halı hediye etti ve bunun gizli kalmasını rica etti.

Bu olaylar sırasında rektör Kemal Kurdaş mescidin kapatılması için uğraştı. Yardımcısı Turhan Oğuzkan’ı mescide gönderdi. Mescid küçük odadayken Oğuzkan geldi ve mescidi kapatmaz isek zor kullanacakları tehdidinde bulundu.

Üniversite kampüsünde açılan mescidin laikliğe ve Atatürk ilkelerine karşı bir hareket olduğunu söyledi. Bunun üzerine arkadaşlar tepki gösterip, bağırıp çağırmaya başladılar. Hatta Camoka takma adlı Latif ismindeki arkadaşımız, “şehit olmak istiyoruz” diye bağırdı. Bunun üzerine Turhan Oğuzkan, “benim de annem, babam namaz kılar” diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştıysa da arkadaşlardan biri “senin annen baban Müslüman olabilir ama sen kafirsin” dedi. Gerçekten suratı Yahudi suratına benziyordu. Oradan ayrılırken “iyilikten anlamıyorsunuz, mescidi zorla kapatacağız” dedi. Bir arkadaşımız da ona “gücünüz varsa bahçedeki köpeğin tasmasındaki KURDAŞ ismini kaldırın” dedi. Rezil olmuştu, daha sonra rektörlükten Kurdaş zamanında, mescide bir müdahale olmadı.

Yeni mescidimiz bodrumda da olsa, büyük bir mesciddi. Şehirden yeni hasır ve halılar gönderdiler. Hatırımda kaldığına göre bunları da Mehmet Göze kardeşimiz ayarlıyordu. Hatta tahta bir minber de yaptırıldı.

Artık cuma namazlarını da kılıyorduk, cuma namazına öğretim üyeleri de geliyordu. Bir müddet geceleri üç beş kişi mescidde nöbet tutarak orada uyuduk. Küçük bir kitaplık yaptırıp, bir miktar kitap koyduk.

Bir cuma namazı çıkışında elli yaşlarında bir adam elindeki küçük radyoyu göstererek, bir yerinin kaynak edilmesi gerektiğini söyledi. Rahmetli Selahaddin Yeşilyurt, “amca ben hallederim” dedi. Bu arada adam “Yusuf Aslan’ı tanır mısınız” deyince; hangi Yusuf Aslan diye sorduk. Deniz Gezmiş’in arkadaşı olduğunu söyleyince bir arkadaş, “evet tanıyoruz, Allah belasını versin komünist” dedi. Meğer adam Yusuf’un babasıymış. “o benim oğlum” deyince özür diledik. Adam mübarek bir insandı. Köyünde fahri imamlık yapıyormuş. Maddi imkansızlık dolayısıyla oğlunu kaybettiğini söyledi. Yusuf’a o zaman Konya’da yayınlanan Hilal dergisini gönderiyormuş. Daha sonra Yusuf ona “baba bana bunun gibi dergileri gönder, göndermezsen komünist olurum” diye mektup yazmış. Kemal Kurdaş zamanında mescidimiz hizmete devam etti. Gece nöbetlerini bırakıp, mescidin kapısına bir asma kilit taktık. Erdal İnönü’nün rektörlüğü sırasında işler değişti. Erdal İnönü gerek komünistlerden çekindiği için gerekse İslam karşıtlığı noktasında onlarla birlikte olduğu için Deniz Gezmiş ekibiyle sıkı ilişkiler içindeydi. Onları şehirdeki Beşevler’de bulunan dubleks villasında misafir edip ikram da bulunuyordu.

Ve bir gün Erdal İnönü başlarında Deniz Gezmiş’in olduğu bu terör ekibiyle anlaşıp yurdun bodrumundaki mescidi kapattı. Gece gelen teröristler, mescid kapısına baş teröristin talimatını yapıştırarak, mesciddeki her şeyi bir kamyona yükleyip götürüyorlar. Kapıya da mescidi rektörlüğün kapattığına dair yazıyı da asıyorlar. Elli sene sonra kovit öncesi üniversite açık olduğunda beş bin kişi cuma namazı kılmaya başladı. Bütün bunları anlatmamın sebebi, bu olaylardan ders çıkararak şimdiki halimize şükredip, bu duruma gelmemiz de büyük hizmeti olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetini bilmek, Davudoğlu ve Babacan gibi kapasitesi dar ve bölücü kişilere fırsat vermemek lâzım.

