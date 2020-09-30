68 kişi vefat etti yeni vaka sayısı 1427
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının durağan olduğunu belirterek, “Bugün tespit edilmiş 1427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor” dedi.
Türkiye genelinde son 24 saatte 114 bin 940 kişiye test yapılırken, bin 427 kişiye yeni pozitif vaka teşhisi konuldu. 68 kişinin vefat etmesiyle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 130’a yükseldi. Bin 452 kişinin tedavi edilerek taburcu edildiği, toplam iyileşen hasta sayısının ise 278 bin 504 olduğu bildirildi.