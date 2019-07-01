“Hediyem Kur’an Olsun”a 1 milyon 269 bin bağış

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) düzenlenen “Hediyem Kur’an Olsun” kampanyasının başlangıcından bu yana 1 milyon 268 bin 981 Kur’an-ı Kerim bağışlandı. TDV’den yapılan açıklamaya göre, “Hediyem Kur’an Olsun” kampanyasına gençlerden büyük destek geldi.

Vakfın yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan gönüllere girebilmek için başlattıkları çalışma kapsamında, 17 bin 198 lira tutarında Kur’an-ı Kerim bağışında bulundu.

“Ramazan ayı Kur’an ayı” diyerek ramazan öncesi ve ay boyunca çalışmalarını sürdüren 22 ildeki 39 yurtta kalan öğrenciler, gönüllü kermes düzenleyerek, elde ettikleri geliri projeye bağışladı. Öğrenciler ayrıca okul ve derslerinden arta kalan zamanlarda bağışçı ziyaretlerinde bulundu. Öğrenciler, proje hakkında bilgi verdikleri vatandaşları, kampanyaya bağışta bulunması için teşvik etti.

Yerel diller de dahil olmak üzere 27 dilde çevirisi yapılan Kur’an-ı Kerim mealleri, 4 şehirde sergilenerek, projenin tanıtımı ve farkındalık oluşturmak amacıyla gençler tarafından çalışma yapıldı.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Kayseri’de düzenlenen sergiler sayesinde projeye ayrıca 17 bin 745 lira bağış yapıldı.