"6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"

SİVAS (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ülkede 6.7 milyon yapı stoğunun sağlıksız olduğunu vurgulayarak, "Gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kurum, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde, TOKİ tarafından Akıncılar, Divriği ve Zara ilçelerinde yapımı tamamlanan 843 konutun anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, yarın, milletin iradesine kast edilen, milyonlarca gencin eğitim hakkının elinden alındığı, inanç özgürlüğünün engellendiği 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğunu belirtti.

28 Şubat'ın "postmodern" diyerek yumuşatılamayacak açık bir darbe olduğunu dile getiren Kurum, "28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyet, 15 Temmuz'da darbe kalkışmasını yapan FETÖ'nün de önünü açmıştır. 28 Şubat darbecilerin hedefi olan en baştaki isim de Necmettin Erbakan'dı. O'nun seçilmesini hazmedemeyenler, bu aziz toprakları çiğneyip geçmeye çalıştı." diye konuştu.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 8. yıl dönümünde rahmetle ve hasretle andığını aktaran Kurum, 28 Şubat darbecilerine karşı duran Sivas'ın yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve törenin yapıldığı salona ismi verilen annesi Fidan Yazıcıoğlu'nu da rahmetle andı.

Kurum, 28 Şubatların bir daha asla yaşanmayacağını vurgulayarak, "AK Parti, bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın inanç özgürlüğünün teminatıdır. Manevi değerlerimizin, milletimizin iradesinin teminatıdır.28 Şubat'ta Ankara Sincan sokaklarında yürüyen darbecilerin tankları, 15 Temmuz'da bu millet tarafından durdurmuştur.Darbelerle, muhtıralarla Türkiye'nin önünü kesemeyeceksiniz. Bu aziz millet iradesine, inancına, bekasına, canı pahasına da olsa sahip çıkmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

- "843 ailemizin yüzünü güldürüyoruz"

İnşa etmenin, imar etmenin, ihya etmenin hakikaten zorlu bir iş olduğunun altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Tespit edeceksin, vatandaşımızla görüşeceksin, projeyi yapacak ve inşaatı en güzel ve modern bir şekilde tamamlayacaksın. Ama bir de güzel tarafı var, anahtarı vermek, yüzlerdeki heyecanı ve keyfi görmek. Bugün, 136 milyon değerindeki 843 konutumuzun anahtarlarını veriyor, yani 843 ailemizin yüzünü güldürüyoruz. Allah'a hamdolsun bugün bu duyguyu Sivas merkez, Divriği, Zara ve Akıncılar'daki vatandaşlarımızla hep birlikte yaşıyoruz. Tabii bunların yanında, orduevi, nizamiye, cami, ticaret merkezi ve spor alanlarımızı tamamlamanın gururu içerisindeyiz.Son 16 yılda, Sivas'ta 888 milyon lira değerinde, 25 bin seyirci kapasiteli stadyum, 3 büfe, 11 cami, 3 hastane, 4 kamu hizmet binası, 5 ilkokul, 2 lise, 5 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 14 ticaret merkezimizi vatandaşlarımızın hizmetine açtık.Yine bugüne kadar, 9 bin 500 adet konut uygulaması başlattık. Bu konutların 7 bin 489 tanesini tamamladık, bin 958 adedinin ise yapımına devam ediyoruz."

Bakan Kurum, her ile bir millet bahçesi açılması sözünü verdiklerini anımsatarak, Sivas'ta da Eski Stadyum ve Seyfebeli'ne iki millet bahçesi yapacaklarını söyledi.

"Ne zaman sağlam, güvenli ve konforlu bir konut inşa etsek, ne zaman içimiz rahat etse aklımıza deprem geliyor, ülkemizin yaşadığı acılar geliyor." diyen Bakan Kurum, Allah'tan bu günleri bir daha yaşatmamasını temenni etti.

- "Ülkemizi depreme karşı hazırlayacağız"

Kurum, özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hattın büyük tehlike arz ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İşte bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları hayati bir önem kazanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak kentsel dönüşüm çalışmasını bizzat başlattılar. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Ülkemizde 6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu tamamlamış olacağız. Şayet buraları dönüştürmezsek ve bir deprem yaşarsak, en sevdiklerimizi kaybederiz. Ülkemizi depreme karşı hazırlayacağız. Aksi takdirde depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız. Rabbim bir daha bu ülkeye deprem acısını yaşatmasın."

Kurum, teslimatını yaptıkları konutlar ile diğer yatırımların Sivas'a hayırlı olmasını diledi.

Törene, Sivas Valisi Salih Ayhan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Öte yandan Bakan Kurum, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.