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S.Arabistan’a ağır darbe! 67 Milyar dolarlık askeri yatırım bir işe yaramadı

Suudi Arabistan'a ait dev petrol şirketi Saudi Aramco’nun tesislerini bombalayan Husiler’den Riyad yönetimine ikinci darbe geldi. 2 binden fazla Suudi askerini esir aldıklarını ve onlarca zırhlı aracı imha ettiklerini iddia eden Husiler bazı görüntüler de yayımladı. Yaşanan gelişmeler sadece 2018’de 67 milyar dolarlık silah alan Suudilerin askeri yeterliliğini tartışmaya açtı.

01 Ekim 2019 Salı 07:31
S.Arabistan’a ağır darbe! 67 Milyar dolarlık askeri yatırım bir işe yaramadı

Yemen’deki muhalif Husi güçleri önceki gün, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Necran bölgesinde sınır hattında düzenlendikleri saldırıya ait olduğu iddia edilen video kayıtlarını ve fotoğraflarını yayınladı. Yayımlanan görüntülerde, Suudi Arabistan’a ait onlarca zırhlı askeri aracın tahrip edildiği, yine onlarcasının Husi güçlerinin eline geçtiği ve yüzlerce Suud askerinin de esir alındığı iddia ediliyor. Yine Husi güçleri Suudi Arabistan’ın güneyindeki Necran’da 350 kilometrekarelik bir alanın kontrolünü ele geçirdiklerini de savundu. İddialar karşısında Riyad’ın sessiz kalması dikkat çekiyor. Son 5 yılda en fazla silah alan ülke olan Suudi Arabistan sadece 2018 yılında 67 milyar dolarlık silah alımına imza atmıştı. Buna rağmen Suud ordusu ve ona bağlı güçlerin Yemen’deki Husi güçlerine üstünlük sağlayamaması, Riyad’ın askeri yeterliliği hakkında soru işaretlerine sebep oluyor.

350 km karelik alan iddiası

Pusuya düşen Suud askeri güçlerinin kullandığı iddia edien birçok zırhlı araç tahrip edildi.

El Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ‘Allah’tan Gelen Zafer’ adı verilen operasyonun ilk aşamasında Necran’da, içinde askeri kampların da bulunduğu 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürdü. Düzenledikleri operasyonda Yemen ordusundan en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Seri, “Birliklerimiz, yaralı düşmanlara ilk yardım götürmeye çalıştı. Ancak koalisyon güçlerinin devam eden uçuşları nedeniyle düşman saflarında verilen kayıplar arttı” iddiasını paylaştı.

Sihalar kullanıldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını açıklayan Seri, silahlı insansız hava araçlarıyla 20’den fazla operasyon düzenlediklerini, bunlardan birinde de başkent Riyad’daki hassas askeri bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini savundu.

Riyad: Hepsi tiyatro

Yüzlerce askerin esir düştüğünü gösteren görüntülerin yayınlanmasından saatler sonra Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden açıklama geldi. Sözcü Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında, “Böyle iddialara cevap vermek uygun değil. Bu aldatıcı basının iddia ettiği bir tiyatrodan ibaret” şeklinde yanıtladı.

Silaha milyarlarca dolar harcadı

Suudi Arabistan son beş yıllık dönemde sadece bölgenin değil, dünyanın en fazla silah satın alan ülkesi konumunda. Yemen’de dört senedir devam eden müdahalesinde zemin kaybettiğine dair algı ve Husilerin saldırılarına etkin cevap verememesi, savunmaya harcanan milyarlarca dolar çöpe mi atılıyor sorusuna da sebep oldu. Riyad’ın sadece 2018’de 67 milyar dolarlık savunma harcaması yaptığı biliniyor. Riyad, silahlarının yüzde 68’ini ABD, yüzde 16’sını İngiltere ve yüzde 4,3’ünü ise Fransa tedarik etmekte.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 07:31
  1. Suudi Arabistan
  2. Husiler
  3. Saudi Aramco
  4. saldırı

YORUM YAZ

  • Mustafa Mustafa 8 dk önce
    Suud yönetimi âhireti kaybetmek için savaşıyor.

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