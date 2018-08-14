0553 313 94 23

FETÖ sanığından ilginç savunma: Hapisten çıkmazsam çocuğum olmayacak!

Eskişehir'de FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 23'ü tutuklu, biri firari 58 sanığın yargılandığı davada savunma yapan sanık Bünyamin M., çocuğu olmadığı için tüp bebek tedavisi gördüğünü belirterek, "Tedavi devam ederken cezaevine girdim. Çocuğumun olmama riski var. Hapishaneden çıkmam lazım. Hapishaneden çıkmazsam çocuğum olmayacak." ifadelerini kullandı.

14 Ağustos 2018 Salı 15:04
FETÖ sanığından ilginç savunma: Hapisten çıkmazsam çocuğum olmayacak!

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 23'ü tutuklu, biri firari 58 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 23'ü tutuklu 57 sanık hazır bulundu.

Havacı askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Bünyamin M, mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından yaptığı savunmada, FETÖ terör örgütü ile hiçbir alakasının olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Eskişehir'de 2013-2014'de FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarından Anafen, 2014-2016'da Samanyolu Gülbahar Kolejinde Fen Bilgisi öğretmeni olarak çalıştığını belirten Bünyamin M, "Ben sadece iş olarak bu okullarda çalıştım. Geçmişte de Çanakkale'de Anafen'de çalışmıştım. Eşimle de orada tanıştık. Evlendik. Benim Bank Asya hesabımın açılışı da bu okul yüzündendi." diye konuştu.

67 ANKESÖRLÜ TELEFON KONUŞMASINI HATIRLAMIYORMUŞ

Sanık Bünyamin M, eşinin halen memur olduğunu, öğretmen olarak görev yaptığını dile getirerek, savunmasına şöyle devam etti:

"Eşimle 2007'de tanıştık ve evlendik. Eşim de 2014'e kadar örgütün dershanelerinde çalıştı. Bizim çocuğumuz olamıyor. Çocuğumuzun olmadığını öğrenince tedavi yöntemlerine başvurduk. Tedavi devam ederken cezaevine girdim. Çocuğumun olmama riski var. Hapishaneden çıkmam lazım. Hapishaneden çıkmazsam çocuğum olmayacak. Benim örgütle bir alakam yok. Kardeşimde ByLock çıktığı doğrudur. Fakat ben onda ByLock çıktığını emniyette öğrendim. Tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme başkanının "67 kez ankesörlü telefondan aranma tespitin var, nedir savunman?" sorusu üzerine sanık Bünyamin M, "Hatırlamıyorum. Ben örgütle konuşmadım." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanmasına yönelik, 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 askerden 23'ü tutuklanmış, diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari bir sanık ise aranıyor.

Duruşmaya yarın da devam edilecek.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 15:04
  1. Eskişehir
  2. Çanakkale
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayaklanan halk CHP'li belediyeye yürüdü!
    1. Ayaklanan halk CHP'li belediyeye yürüdü!
    2. 12 üniversite rektöründen ABD'ye kınama
    3. Fahrettin Altun: AK Parti'nin en..
    4. Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın bitişinin..
    5. Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 kişi..
    6. Nevşehir'de takla atan otomobil..
    7. Bahçeli imzaladı! İYİ Partili isim..
    8. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    9. Eski HDP İstanbul İl Başkanı gözaltında!
    10. KPSS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanır?
    11. 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    12. Fuat Oktay'dan AK Parti mesajı
    13. 'Eşime baktılar' diyerek baltayla..
    14. FETÖ'nün sözde 'diyanet sorumlusunun..
    15. BBC duyurdu! Piyasaya Türk Lirası..
    16. Beylikdüzü 2018 kurban kesim alanı ve..
    17. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    18. Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav..
    19. Kenan Işık’ın sağlık durumunda son..
    20. Fuat Oktay'dan AK Parti mesajı
    Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
    Brunson'un Türkiye'deki gizli görevi ortaya çıktı
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Başkan Erdoğan: Savaşa hazırız
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"
    Darbe mi yapacaksın, isyan mı çıkaracaksın? Eminağaoğlu'ndan skandal çağrı! "Gün yönetimi ele geçirme günüdür!"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    KYK geri ödeme kredi borçları silinecek mi? Son dakika KYK borcu silinmesi
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?