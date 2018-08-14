FETÖ sanığından ilginç savunma: Hapisten çıkmazsam çocuğum olmayacak!

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 23'ü tutuklu, biri firari 58 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 23'ü tutuklu 57 sanık hazır bulundu.

Havacı askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Bünyamin M, mahkeme başkanının iddianameyi okumasının ardından yaptığı savunmada, FETÖ terör örgütü ile hiçbir alakasının olmadığını ileri sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Eskişehir'de 2013-2014'de FETÖ'nün sözde eğitim kurumlarından Anafen, 2014-2016'da Samanyolu Gülbahar Kolejinde Fen Bilgisi öğretmeni olarak çalıştığını belirten Bünyamin M, "Ben sadece iş olarak bu okullarda çalıştım. Geçmişte de Çanakkale'de Anafen'de çalışmıştım. Eşimle de orada tanıştık. Evlendik. Benim Bank Asya hesabımın açılışı da bu okul yüzündendi." diye konuştu.

67 ANKESÖRLÜ TELEFON KONUŞMASINI HATIRLAMIYORMUŞ

Sanık Bünyamin M, eşinin halen memur olduğunu, öğretmen olarak görev yaptığını dile getirerek, savunmasına şöyle devam etti:

"Eşimle 2007'de tanıştık ve evlendik. Eşim de 2014'e kadar örgütün dershanelerinde çalıştı. Bizim çocuğumuz olamıyor. Çocuğumuzun olmadığını öğrenince tedavi yöntemlerine başvurduk. Tedavi devam ederken cezaevine girdim. Çocuğumun olmama riski var. Hapishaneden çıkmam lazım. Hapishaneden çıkmazsam çocuğum olmayacak. Benim örgütle bir alakam yok. Kardeşimde ByLock çıktığı doğrudur. Fakat ben onda ByLock çıktığını emniyette öğrendim. Tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme başkanının "67 kez ankesörlü telefondan aranma tespitin var, nedir savunman?" sorusu üzerine sanık Bünyamin M, "Hatırlamıyorum. Ben örgütle konuşmadım." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eskişehir yapılanmasına yönelik, 17 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 58 askerden 23'ü tutuklanmış, diğer sanıklar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Firari bir sanık ise aranıyor.

Duruşmaya yarın da devam edilecek.