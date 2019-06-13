0553 313 94 23

67 Burda AVM’den Babalar Günü’ne özel kampanya

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak’a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, ‘‘Babalar Günü’’nü çok özel bir kampanya ile kutluyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:13
67 Burda AVM’den Babalar Günü’ne özel kampanya

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak’a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, ‘‘Babalar Günü’’nü çok özel bir kampanya ile kutluyor.


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve Zonguldak’a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, ‘‘Babalar Günü’’nü çok özel bir kampanya ile kutluyor. Esas 67 Burda AVM, 15 - 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında, aynı gün içerisinde, toplamda 200 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerde, Fun City Oyun Merkezi’nden çift kişilik bowling bileti hediye ediyor.


Zonguldak’ın tek bowling salonuna ev sahipliği yapan Esas 67 Burda AVM’nin ‘Babalar Günü’ne özel kampanyası ile ziyaretçiler, alışverişin keyfini çıkartacak. Kampanya için detaylı bilgiye Esas 67 Burda AVM danışma noktasından ya da www.esas67burda.com internet sitesinden ulaşılabilecek.


Esas 67 Burda AVM


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve 2009 yılında kapılarını ziyaretçilerine açan Esas 67 Burda AVM, 22 bin 700 m’lik kiralanabilir alan, 64 mağaza,8 sinema salonu ve 500 araçlık otoparkı ile Zonguldak’ta hizmet veriyor.


Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Zonguldak’ın yaşam ve buluşma merkezi olan Esas 67 Burda AVM, alışveriş ve eğlence deneyimini aynı anda sunarak öne çıkarıyor. Esas 67 Burda AVM, dünyanın sayılı pazarlama ve iletişim dernekleri arasında gösterilen AMCP’nin organize ettiği 2018 MarCom Ödüllerinde “Sevgi Postanesi” projesiyle 3 Platin ve 1 Altın ödülünü alıyor.


Esas Gayrimenkul


Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım firmalarından biri olan Esas Gayrimenkul, alanında uzman ekibi ile uzun vadede değer yaratan projeler geliştirmekte ve yönetiyor. 2009 yılında faaliyetine başlayan Esas Gayrimenkul, bugün yurt içi ve yurt dışında toplamda 3 milyar dolar yatırımla, 1.2 milyon m’lik kiralanabilir alanda, çevre dostu olan ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel projelerine imza attı.


Türkiye genelinde 6 alışveriş merkezi, 3 ofis binası ve 1 konut projesini hayata geçiren Esas Gayrimenkul, yurt dışında ise 7 ülkede toplam 30 projeyle alışveriş merkezi, otel ve ofis binalarına yatırımlarını sürdürdü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngilizler peşine düştü, paha biçilemiyor
    1. İngilizler peşine düştü, paha..
    2. Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Yerle..
    3. 10 çocuğu ve 35 torununu teşi ile yün..
    4. NEVÜ ASEM’den “Ulusal ve Uluslararası..
    5. Kayıp çocuklar için TBMM’ye araştırma..
    6. Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul..
    7. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    8. Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe’de
    9. Kiraz yüklü tır seyir halinde alev..
    10. Başkan Aras; “Hepimizin ortak paydası..
    11. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama..
    12. 1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye..
    13. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15..
    14. Aranma motorunda ilk sıradakine çok..
    15. AKİP’in başarılı öğrencilerine..
    16. Köyceğiz’de gelenek değişmedi: Göle..
    17. Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu..
    18. Almanya'da yıllık enflasyon mayısta..
    19. TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç..
    20. Kaspersky, dolandırıcılar tarafından..
    21. Jandarmadan okul ve servis araçlarına..
    22. Polisten çocuklara açık umum yerler..
    23. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    24. Polisten servis araçlarına denetim
    25. İstanbul'da fuhuş operasyonu
    26. Bakan duyurdu! 'İmar barışı' ile..
    27. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    28. MEB'den velilere "yaz tatili etkinlik"..
    29. İş bulamayan mühendis ‘diplomalı’..
    30. Osmaniye’de tekvando seçmeleri
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı