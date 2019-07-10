67 Burda AVM’den 350 TL Alışverişe Kamp Sandalyesi Hediye

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak’a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, 8 Temmuz tarihinden itibaren ziyaretçilerini çok özel bir kampanya ile karşılıyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Zonguldak’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 67 Burda AVM, 350 TL ve üzerinde alışveriş yapan ilk 200 ziyaretçisine kamp sandalyesi hediye ediyor.

8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 67 Burda AVM’ deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 350 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, kamp sandalyesinin sahibi oluyor.

Stoklar ile sınırlı, her katılımcının aynı gün içinde yalnız 1 kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar.

Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 67 AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.