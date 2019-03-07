67 Burda AVM’de 5 bin TL için büyük gün

Esas 67 Burda AVM’nin 10. yaşına özel düzenlediği “10 kişiye 5 bin TL yüklü kart hediye” kampanyasının talihlileri, 9 Mart Cumartesi günü yapılacak çekilişle belirlenecek.

Esas 67 Burda AVM, 10. yıla özel Param Kart Kampanyası ile 10 şanslı ziyaretçisine 5.000 TL yüklü alışveriş kartı hediye edecek. 1 Aralık 2018 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşen kampanyanın talihlileri, 9 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te noter ve halk huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.Şanslı 10 talihli, 5 bin TL yüklü Param Kart’larını, 31 Mayıs tarihine kadar Esas 67 Burda AVM’de yer alan mağazalarda kullanabilecek.Ayrıca, Esas 67 Burda AVM, kampanya boyunca en çok müşteriyi kampanyaya katılmaya teşvik eden mağazaya da bin TL yüklü kart hediye edecek.