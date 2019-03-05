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"66 aylık çocuklar, veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilecek"

Milli Eğitim Bakanlığı:- "69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecek"- "66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir"- "Söz konusu düzenleme, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacak"

05 Mart 2019 Salı 16:10
"66 aylık çocuklar, veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilecek"

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydının zorunlu olduğu ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabileceği belirtilerek "66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un AA Editör Masası'nda açıkladığı okula başlama yaşıyla ilgili düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"69, 70, 71 aylık çocukların ilkokul 1. sınıfa kaydı zorunludur ancak veli isteğiyle 1 yıl erteleme yapılabilecektir. 66, 67, 68 aylık çocuklar, okul öncesi eğitim kurumu aday kaydına alınır ancak veli isteğiyle ilkokula 1 yıl erken başlayabilir. Söz konusu düzenleme, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacak."

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:10
  1. meb
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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