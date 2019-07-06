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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. Tur güreşleri tamamlandı

Güreşler sonunda 16 başpehlivan 3'üncü tura yükseldi- Tanju Gemici faullü güreşi nedeniyle kırmızı kartla diskalifiye edildi-Favori güreşçilerden Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil üst tura yükselen isimler arasında yer aldı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:59
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2. Tur güreşleri tamamlandı

EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde 16 pehlivan üçüncü tura yükseldi

İkinci tur kuralarını çekmek için Sarayiçi Er Meydanı'na gelen pehlivanlar kura sonucuna göre Hüseyin Eyican, Mustafa Kemal Karaboğa, Mustafa Batu,Süleyman Aykırı, Orhan Okulu güreş tutmadan üçüncü tura yükseldi.

Cazgırın salavatlaması sonrası peşreve çıkan pehlivanlar tribünleri selamladı.

Ünal Karaman müsabakanın onuncu dakikası dolmadan rakibi Onur Balcı'yı yenerek yine erken ayrılan pehlivan oldu.

2011-2012 yılları başpehlivanı Ali Gürbüz rakibi Serhat Gökmen'in paça kazık oyununu ani bir atakla boşa çıkardı. Antalyalı Ali Gürbüz rakibi Serhat Gökmen'i çoban bağı adı verilen oyunla bağlayıp çayırdan galip ayrıldı.


-Faullü güreşe kırmızı kart


Tanju Gemici ile Hamza Köseoğlu arasındaki güreş ise oldukça sert geçti. Tanju Gemici sarı kartla uyarılmasına rağmen faullü güreşine devam ettiği gerekçesiyle kule hakemliği Gemici'ye ikinci sarı kartı gösterdi. Kırmızı kart alan Gemici diskalifiye oldu. Bu nedenle Hamza Köseoğlu üst tura yükseldi.


-Normal sürede yenişemediler


2014'ün başpehlivanı Fatih Atlı rakibi bu yıl ilk kez baş boyunda güreşen güçlü rakibi Furkan Durmuş Altın'ı psikolojik taktiklerle yürüttüğü güreş oyunlarıyla üzerine çekmeye çalıştı. Rakibini zaman zaman yerde güreşe zorlayan Fatih Atlı tırpanlarla rakibini yıprattı. Normal sürenin ardından geçilen puanlama bölümünde Furkan Durmuş Altın'ın boşluğunu paça kazıkla değerlendirerek puanı alıp sahadan galip ayrıldı.

Nedim Gürel'in uzun boy avantajını kullandığı güreşte İsmail Balaban atik güreşini kasnak ve paçadan tutmaya yönelik sürdürdü. Nedim Gürel'in oldukça zorladığı 2013-2017 yılı başpehlivanı İsmail Balaban rakibini 50. dakikada açık düşürerek üst tura çıkarak tamamladı.

İki Antalyalı hemşehrinin Mehmet Yeşil Yeşil ile Osman Aynur'un güreşi de oldukça sert geçti. İki pehlivan birbirini tartarak normal süreyi başa baş geçtiler. Puanlama bölümünde her iki pehlivan da atak bir güreş sergilediler. 1 saate yakın süren güreşte 2009-2010 yılı başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil galip geldi.

Bu sonuçlara göre, Ünal Karaman, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Faruk Akkoyun, Kürşat Şevki Korkmaz, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin Eyican, Mustafa Kemal Karaboğa, Mustafa Batu, Süleyman Aykırı, Orhan Okulu adını üçüncü tura yazdırdı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:59
  1. Güreş
  2. İkinci Tur
  3. Kırkpınar

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