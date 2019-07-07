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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek final müsabakaları

Rakiplerini yenen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu ve Mehmet Yeşil Yeşil yarı finale yükseldi

07 Temmuz 2019 Pazar 14:27
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek final müsabakaları

EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin çeyrek finalinde rakibini yenen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu ve Mehmet Yeşil Yeşil yarı finale çıktı.

Başpehlivanların çektikleri kura sonucu güreş eşleşmeleri Ünal Karaman-Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu-Orhan Okulu, İsmail Balaban-Hamza Köseoğlu, Ali Gürbüz-Faruk Akkoyun şeklinde oldu.

Peşrevle tribünleri selamlayan başpehlivanlar güreşe tutuştu.

Ali Gürbüz, rakibi Faruk Akkoyun’u müsabakanın onuncu dakikasına varmadan yenerek tamamladı. Gürbüz, rakibini “sarma kıle” oyunu ile yendi.

Son başpehlivan Orhan Okulu ile Mustafa Batu arasındaki güreş ise Okulu’nun seri ataklarıyla başladı. Batu ise rakibi karşısında pasif güreştiği gerekçesiyle 2 ihtar aldı. Okulu her zaman başvurduğu itme oyunuyla rakibini oldukça yordu. Okulu neredeyse rakibini iterek er meydanının her köşesine sürdü. Sık sık hakemler iki pehlivanı meydanın ortasına çekti. Yaptığı güreş oyunlarıyla yıpratan Orhan Okulu rakibiyle bir süre yerde sürdürdüğü güreşi sarmayla bitirdi


- Er Meydanı'nda büyük çekişme


İsmail Balaban ile Hamza Köseoğlu arasındaki güreş heyecan dolu geçti. İsmail Balaban’ın tırpanları ve Hamza Köseoğlu’nun dalmalarıyla hareketli geçen güreşte karşılıklı seri hücumlar seyirciyi coşturdu. Puanlama bölümünde bastırarak rakibini sıkıştıran Erzurumlu Hamza Köseoğlu tek daldı bacağını kaptıran favorilerden 2013-2017 başpehlivanı İsmail Balaban'ın dengesini bozdu açık düşürerek yendi.

Mehmet Yeşil Yeşil ile Ünal Karaman arasındaki güreş ise seyir zevkinden uzaktı. İki pehlivan da puanlama bölümüne geçilmesi için 40 dakika birbirini tarttı. Tek dalan Ünal Karaman paçayı Mehmet Yeşil Yeşil'e kaptırdı. Antalyalı Mehmet Yeşil Yeşil bastırmayla rakibini açık düşürerek Ünal Karaman'ı yendi.

Bu sonuçlarla Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu ve Mehmet Yeşil Yeşil yarı finale yükseldi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:27
  1. başpehlivanlık
  2. EDİRNE
  3. Kırkpınar

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