658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Er meydanında minik 1 boy güreşleri ile organizasyonun son gün müsabakaları başladı

EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 1 boy güreşleriyle son gün müsabakaları başladı. Minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak boyundaki pehlivan kule hakemliğinin anonsuyla kura çekmeleri için çayıra çağrıldı. Ardından minik 1 boydaki pehlivanlar peşrevleri sonrası güreşe tutuştu. Organizasyon Türkiye'nin başpehlivanın belirlenmesiyle sona erecek.



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