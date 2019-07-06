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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

- Başpehlivanlık güreşlerinde 3. tur tamamlanırken, çeyrek finalistler belli oldu- Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu ve Mehmet Yeşil Yeşil çeyrek finale yükseldi

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:39
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri


EDİRNE (AA) - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 3. tur müsabakaları tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu.

Sarayiçi Er Meydanı'na düzenlenen organizasyonda çekilen kuraların ardından sporcular 3. tur müsabakalarına çıktı. Cazgırın salavatlaması sonrası pehlivanlar önce peşrevle tribünleri selamlayıp, ardından güreşe tutuştu.

Üçüncü turun en kısa süren müsabakası, iki Antalyalı sporcu arasında oldu. İç paça dış kazık oyunuyla rakibini sıkıştıran 2013 ve 2017 yılları başpehlivanı İsmail Balaban, çok kısa sürede rakibi Mustafa Kemal Karaboğa'yı yendi.

İsmail Koç ile Ali Gürbüz arasındaki karşılaşma, uzun süre dengede gitti. Ancak rakibinin boş anını affetmeyen 2011 ve 2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz, dalma hareketiyle dengeyi bozup, Edirneli güreşçi İsmail Koç'u açık düşürerek mağlup etti.

Çorumlu Ünal Karaman ile 2014 yılı başpehlivanı Samsunlu Fatih Atlı arasındaki güreş, çok atak geçmedi. Atlı, pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar aldı. Ünal Karaman, güreşin 20'nci dakikasında Fatih Atlı'nın yaptığı oyunu bozdu. Ünal Karaman, altta olduğu sırada Fatih Atlı'yı yana devirip, kılçık atarak mücadeleyi kazandı.

Üçüncü turun bir diğer karşılaşmasında 2015 ve 2018 yılları başpehlivanı Orhan Okulu ile Süleyman Aykırı karşı karşıya geldi. Orhan Okulu, rakibini sürerek yormaya çalıştı. Pasif güreştiği için ihtar alan Süleyman Aykırı'nın boş anını yakalayan Okulu, iç paça iç kazıkla rakibe üstünlük sağladı.

Hamza Köseoğlu ile Hüseyin İyican arasındaki güreş, Köseoğlu'nun ataklarıyla geçti. Pasif güreşen İyican, kule hakemliğinden 3 ihtar alması nedeniyle yenik sayıldı.


- Puanlamaya kaldılar


Üçüncü turda Şaban Yılmaz-Mustafa Batu, Kürşat Şevki Korkmaz-Mehmet Yeşil Yeşil ve Hüseyin Gümüşalan-Faruk Akkoyun karşılaşmalarında, normal sürede sonuç çıkmaması nedeniyle puanlamaya gidildi.

Çoğunluğu pasif geçen bu güreşler, puanlama bölümünde bir nebze hareketlendi.

Şaban Yılmaz ile Mustafa Batu arasındaki güreş, sert tırpan ve elenselere sahne oldu. 2005 yılı başpehlivanı Şaban Yılmaz, sert geçen güreşte sarı kart aldı. Şaban Yılmaz'ın üst üste iki tırpanıyla sakatlanan Mustafa Batu, sağlık ekiplerince tedavi edildi. Mustafa Batu, rakibinin boşluğundan yararlanıp Şaban Yılmaz'ı sırt aşağı açık düşürerek yendi.

Atak başlayan Mehmet Yeşil Yeşil-Kürşat Şevki Korkmaz mücadelesi, süre geçtikçe pasifleşti. Kürşat Şevki Korkmaz, sert elenseleri nedeniyle hakemden uyarı aldı. Normal sürede yenişemeyen pehlivanlar, puanlamaya geçti ve bu bölümde karşılıklı ataklar oldu. Kürşat Şevki Korkmaz'ın kasnaktan oyun yapacağı esnada kıvraklığını kullanan Mehmet Yeşil Yeşil, rakibinin oyununa oyun yapıp altın puanla galip geldi.

Kocaelili iki pehlivan Hüseyin Gümüşalan ve Faruk Akkoyun'un güreşinde de kazanan taraf, altın puanla Akkoyun oldu.

Bu sonuçlarla Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu ve Mehmet Yeşil Yeşil adını çeyrek finale yazdırdı.


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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:39
  1. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
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