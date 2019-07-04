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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

- Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu:- "Kırkpınar, 658 yıllık hikayesi olan ve ritüelleriyle yaşatılan sportif bir faaliyet olmasından dolayı komplike bir faaliyet olduğu için, bütün ritüelleriyle beraber, kültürel değerlerini koruyarak yaşatılmalı"

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri


EDİRNE (AA) - Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin içinde barındırdığı ritüelleri ve geleneklerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Bacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın doğuşu, hikayesi ve gelişimiyle insanlığın ortak mirası haline geldiğini ifade etti.

Kırkpınar'ın sadece sportif bir etkinlik olmadığını anlatan Bacıoğlu, "Kırkpınar 658 yıllık hikayesi olan ve ritüelleriyle yaşatılan sportif bir faaliyet olmasından dolayı komplike bir faaliyet olduğu için, bütün ritüelleriyle beraber, kültürel değerlerini koruyarak yaşatılmalı." dedi.

Bacıoğlu, yağlı güreşin olimpiyatları sayılan Kırkpınar'ın gelenekleriyle ön planda tutulup yaşatılması ve özünden koparılmadan geleceğe taşınması gerektiğini dile getirdi.

Kırkpınar'ın içinde barındırdığı değerlerle dünyadaki sayılı etkinliklerden olduğunu vurgulayan Bacıoğlu, "Bizim isteğimiz Kırkpınar'ın kırmızı dipli mumun, ağalık müessesinin, başpehlivanlığının ve güreş alanındaki güreşle ilgili tüm ritüellerinin eksiksiz ve geleneklere uygun olarak devam ettirilmesi. Böylelikle şehrimiz daha çok turist çekecektir. Çünkü Kırkpınar sadece bir sportif faaliyet değil, gelenekleri ve özellikle kıyafetleri, peşrevdeki figürleri, yağlanma sırasında yapılan hareketler, kullanılan araç ve gereçler gibi belki dışarıdan izleyenlerin çok ilgisini çekmeyen ama çekebilecek potansiyellerin ön plana çıkarılması gerektiği çok önemli bir husus." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
  1. “Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  2. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu
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