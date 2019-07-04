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658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

- Edirne Valisi Ekrem Canalp:- "Tarih ve kültür kenti Edirne'nin fethi ile başlayan ve 658 yıldır kesintisiz süren efsanesi Kırkpınar'a kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz"

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri


EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, tarih ve kültür kenti Edirne'nin fethi ile başlayan ve 658 yıldır kesintisiz süren güreş efsanesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bir kez daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirtti.

Vali Canalp, yaptığı yazılı açıklamada, Rumeli'de başlayan efsanenin 658 yıldır özünden kopmadan devam ettiğini ifade etti.

Bu topraklarda doğan ve yüzlerce yıldan beri süregelen ata yadigarı güreşin, emek, sevgi, saygı ve inançla harmanlandığı Sarayiçi Er Meydanı'ndan, adını altın harflerle yazdıran nice pehlivanlar gelip geçtiğini belirten Vali Canalp, şunları kaydetti:

"Tarih ve kültür kenti Edirne'nin fethi ile başlayan ve 658 yıldır kesintisiz süren efsanesi Kırkpınar'a kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. UNESCO tarafından 2010 yılında 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne alınan Kırkpınar, objeleri (kırmızı dipli mum, kispet, yerel geleneksel giysiler, peşkirler, zembil, yağ ibrikleri, meydan davulu ve zurnaları), ritüelleri (salavatlama ya da dualama geleneği, mevlüt geleneği, peşrev ritüeli, yağlanma ritüeli) ve kültürel kimlikleri (pehlivan kimliği, Kırkpınar ağası kimliği, cazgır kimliği) gibi içinde barındırdığı öğelerle, yüzyıllar öncesinden günümüze taşınan en önemli kültürel değerlerimizden biridir."

Kırkpınar'ın doğmasına neden olan Ali ve Selim kardeşlerin güreşinde galibin belli olmadığını hatırlatan Vali Canalp, "Galibi belli olmayan bir güreşte can veren iki akıncıya vefa olarak doğan ve 658 yıldır devam eden tarihi güreşlerin, asırlardır süregelen gelenekleri, geleceğe taşınan değerleri ve ritüelleri, Kırkpınar efsanesini yaşatmaya devam etmektedir. Bu anlamda; güreşi ata sporu addeden milletimiz için emsalsiz bir gurur kaynağı olan Kırkpınar’ın kendine has değerleri ile yaşatılması, özünün korunarak gelecek nesillere aktarılması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Edirne'nin efsane güreşlere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını belirten Vali Canalp, şu görüşleri paylaştı:

"Bu sene 658. düzenlenen ve Türkiye'nin başpehlivanının belli olduğu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşarken, öncelikle er meydanından gelip geçen, Koca Yusuf'tan Kurt Dereliye, Kel Aliço'dan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivana, Geçkinlili Yusuf pehlivana kadar bütün yiğitlerimizi rahmetle anıyorum.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, yağlı güreşin olmazsa olmaz değerleri Kırkpınar ağalarımıza, cazgırlarımıza, hakemlerimize, pehlivanlarımıza ve pehlivanlarımıza destek veren şahıs, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, güreşlere katılacak tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
  1. EDİRNE
  2. Güreş
  3. pehlivan
  4. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri

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