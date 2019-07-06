0553 313 94 23

658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ikinci gün güreşleri başladı

Edirne’de, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar, ikinci günde dualı çayır Er Meydanı’na ayak bastı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:15
658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ikinci gün güreşleri başladı

Edirne’de, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar, ikinci günde dualı çayır Er Meydanı’na ayak bastı.


Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 09.30’da Küçük Orta Küçük Boy, Tozkoparan Boy, Teşvik 2 Boy, Minik 1 ve Minik 2 Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boy kategorilerinde ikinci gününde başladı.



Başpehlivanlar Er Meydanı’na çıkıyor


Yüzlerce pehlivan sahada yağlandı. Tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nda peşrev çekerek, kıran kırana güreşti. Öte yandan, bugün saat 12.00’de 53 başpehlivan, ilk kura çekimlerini yaparak, altın kemer yolunda Er Meydanı’na çıkacak. Normal pehlivan kayıt süresinde 52 başpehlivan kayıt yaptırdı. Ancak Milli güreşçi Cenk İldem’in de kaydının yapıldığı ve sayının 53’e yükseldiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Büyükakın, Brunga tesislerinde inceleme yaptı
    1. Başkan Büyükakın, Brunga tesislerinde..
    2. Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı
    3. Kocaeli’de kavşaklar bakımdan geçiyor
    4. Başkale’de terör operasyonu
    5. Malatya'da korkutan ev yangını
    6. Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı
    7. California’da artçı sarsıntılar devam..
    8. İltihaplı eklem romatizma tedavisi..
    9. Bolu'da nükleer başlıklar ele geçirildi
    10. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    11. Altındağ pazarlarında sıkı denetim
    12. Huzurevi sakinleri açık havada sinema..
    13. Eve giren yılan itfaiye ekiplerince..
    14. Çankaya’da üretimin adresi Karataş
    15. Yaz okulu, neşe dolu
    16. Anaç sazan balıklarından keçi gibi..
    17. Park halindeki minibüste 51 kilo 22..
    18. Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni..
    19. Nevşehir heyetinden Ulaştırma ve..
    20. Çin’den Uygurlara kültürel soykırım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!