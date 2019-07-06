658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci gün güreşleri başladı

EDİRNE (AA) - Edirne’de, olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar'da pehlivanlar, ikinci gün güreşleri için Sarayiçi Er Meydanı'na çıktı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, cazgırın anonsu ile organizasyonun ikinci gün güreşleri başladı. Öğle saatlerinde tüm güreşseverlerin beklediği başpehlivanlar kura çekmek için çayıra çıkacak ve eşleşmelerinin ardından güreşe tutuşacaklar. Başpehlivanlar 3. tur müsabakalarını bugün tamamlayacak yarın ise final güreşi ile Türkiye'nin başpehlivanı belli olacak.













Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.