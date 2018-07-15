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657 yıllık gelenek...Nehir kenarlarında sabahladılar!

Edirne'ye "657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri" için yurdun çeşitli yerlerinden gelen güreşseverlerden bazıları geceyi Tunca Nehri kenarında uyuyarak geçirdi.

15 Temmuz 2018 Pazar 09:46
657 yıllık gelenek...Nehir kenarlarında sabahladılar!

Güreşleri izlemek için Balıkesir, Sakarya, Antalya, Kocaeli gibi birçok şehirden gelen vatandaşlar, güreşlerin yapıldığı Sarayiçi mevkisine yakın nehir kenarına kurdukları çadırlarda sabahladı.

Bazı vatandaşlar ise geceyi araçlarında ve üzerilerine örttükleri battaniyelerle geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan güreşseverler, yanlarında getirdikleri malzemelerle kahvaltı yaptı.

Balıkesir'den gelen Yusuf Parlak, yaptığı açıklamada, güreş sevdası için iki gündür dışarıda sabahladıklarını söyledi. Dışarıda uyumanın kapalı alandan daha rahat olduğunu belirten Parlak, "Güreşleri izlemek için her yıl geliyoruz. Otelde kalmak istemiyoruz. Arkadaşlarımla burada sabahladık, kahvaltı ettikten sonra güreşleri izlemeye gideceğiz. Güreşler çok güzel geçiyordu ama dün Recep Kara'nın yenilmesi bizi kırdı. Herkesin sevdiği bir pehlivan vardır. Hak eden kazansın." dedi.

Balıkesir'den gelen Bünyamin Çetin de daha önce pehlivanlık yaptığını belirterek, "Bu üzerinde uyuduğumuz çimenin rahatlığını bildiğim için burada uyumayı tercih ettik. Otelde sabaha kadar dinlenemeyiz. Burada bir iki saat uyku yeterli oluyor. Buradan hemen yakın Sarayiçi'ne güreşleri izlemeye geçiyoruz." diye konuştu.

Sakarya'dan gelen Mustafa Yıldırım ise pehlivan torununu izlemek için ailesiyle Er Meydanı'na geldiğini ifade etti. Geceyi, dışarıda uyuyarak geçirdiklerini anlatan Yıldırım, "Doğa güzel, nehir kenarı serin. Biraz sinek var ama olsun o kadar. Bize güzel bir anı kaldı." şeklinde konuştu.

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 09:46
  1. Sakarya
  2. Kocaeli
  3. Balıkesir
  4. Antalya
  5. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  6. nehir kıyısı
  7. meriç
  8. Edirne

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