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Aktüel 65 yıllık ünlü helva markası marketlerden acil olarak toplatılıyor! Türkiye'de satışta... Almanya'da karar verildi
Aktüel

65 yıllık ünlü helva markası marketlerden acil olarak toplatılıyor! Türkiye'de satışta... Almanya'da karar verildi

Yeniakit Publisher
2024-04-21 22:00:00 - 2024-04-21 22:02:30
65 yıllık ünlü helva markası marketlerden acil olarak toplatılıyor! Türkiye'de satışta... Almanya'da karar verildi

Almanya'daki marketlerde yine çok satılan bir Türk markası için toplatılma kararı çıktı.

İsviçre'de satılan Beypazarı marka sodalar içinde bulunan bor miktarının yüksek bulunması nedeniyle toplatıldı. Ardından yine çok satılan marka Unilever'in Magnum Bademli dondurması, çubuklarında bulunan plastik ve metal parçaları nedeniyle geri çağrıldı. Bu kez yine ünlü bir markanın tahin helvası toplatılıyor.

Ünlü Türk helva markası Tunas Helva'nın ürettiği Kakolu Krelva Tahin Helvası'na Almanya'da toplatma kararı verildi. Ancak Kakolu Krelva Tahin Helvası için verilen toplatma kararı ürünün içinde bulunan sakıncalı bir madde nedeni ile yapılmadı. Almanya sağlık örgütünün 350 gramlık paketlerin üzerinde helvanın içinde bulunan fındık fıstıkla ilgili alerjisi olan kişilerin uyarılmaması nedeni ile toplatma kararı verdiği öğrenildi. Almanya'da TUNAS marka 350 gramlık Kakaolu Krelva Helva Tahin paketlerinin marketlerden toplanmasına başlandı. Aynı markanın diğer ürünlerinin ise satışına devam edildi.

65 yıllık saygın marka Tunas'ı Krelva adı ile satılan krem tahin helvasının yanı sıra, fındık kreması Marvella, helva çeşitleri, reçeller ve bal olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Gıda devi Tunas'ın Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde kurulu fabrikasında günlük 200 tonluk üretim yapılıyor.

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