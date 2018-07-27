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65 yıl sonra ABD'ye iade edildi, Trump teşekkür etti

1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin kalıntıları, Kuzey Kore'de tarafından ABD'ye iade edildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:13
65 yıl sonra ABD'ye iade edildi, Trump teşekkür etti

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Savaşı'nın ateşkes imzalanarak durdurulmasının 65. yıl dönümünde hayatını kaybeden ABD'li askerlerin kalıntıları, Kuzey Kore'nin Wonsan şehrindeki Kalma Havaalanı'dan C-17 Globemaster tipi Amerikan askeri kargo uçağıyla Güney Kore'deki ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ne götürüldü.

ABD makamları, kaç askerin kalıntısının alındığını açıklamazken bazı kaynaklar, tabutlarda 55 askerin kalıntısının olduğunu ileri sürdü.

Hawaii'deki adli tıp laboratuvarına gönderilmeden önce askerler için çarşamba günü resmi bir iade töreni yapılması bekleniyor.

TRUMP, KİM JONG-UN'A TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan askerlerinin kalıntılarının ABD'ye gelmek üzere çok yakında Kuzey Kore'den ayrılacağını belirterek, "Yıllar sonra bu olay, birçok aile için harika bir an olacak. Teşekkürler Kim Jong-un." ifadelerine yer verdi.

ABD, geçen ay, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının ülkeye iadesi için Kuzey Kore sınırına tabutlar göndermişti.

Kuzey Kore'ye gönderilecek toplam tabut sayısının 215 olmasının planladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu ay Singapur'da düzenlenen zirvede Kore Savaşı'nda ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarının ABD'ye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:13
  1. Kim Jong-un
  2. kore savaşı
  3. Donald Trump

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