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Korona Virüs 65 yaş üzerine kötü haber! Yasaklandı
Korona Virüs

65 yaş üzerine kötü haber! Yasaklandı

Bursa'da koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların yasak saatlerde toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları sona erdirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 17:12:00 -
65 yaş üzerine kötü haber! Yasaklandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi vaka sayılarının azalması sonrası ülkemizde tekrar yükselişe geçti. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de birinci dalganın 2. piki yaşanırken, bazı kentlerde tedbirler arttırılmaya başlandı. Bu kapsamda Bursa İl Hıfzısıhha Kurulu ise virüsten en çok etkilenen 65 yaş ve üzeri vatandaşları korumak için yeni bir karar aldı.

65 yaş ve üzerine toplu ulaşım yasaklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 65 yaş ve üzerine belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları da yasaklandı. Karara göre, 65 yaş ve üzeri kişiler sabah saat 08.00 ila 10.00 arası ve öğleden sonra 16.30 ve 19.00 saatleri arasında toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanamayacak.

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