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Korona Virüs 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı gedi? 65 yaş ve üzerine semt pazarları yaslandı mı?
Korona Virüs

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı gedi? 65 yaş ve üzerine semt pazarları yaslandı mı?

Artan korona vakaları sonrası gözler Kabine toplantısına çevrilirken, illerin risk durumuna göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları da vakaların önüne geçmek için korana tedbirlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararı alındı. Peki 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı gedi? 65 yaş üstüne ne zaman sokağa çıkma yasağı var? 65 yaş ve üzerine semt pazarları yaslandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:07:00 - 2021-03-22 15:08:05
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı mı gedi? 65 yaş ve üzerine semt pazarları yaslandı mı?

Son dakika korona haberleri: Eskişehir’de 6-12 Mart'ta 74,59 olan 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 13-19 Mart'ta 116,56'ya yükseldi. Bununla birlikte kentte yeni kararlar alındı. Bundan böyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar semt pazarlarına saat 12.00'den sonra giremeyecek, 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karara göre, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. İş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı ve benzeri belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler, bu kısıtlamadan muaf sayılacak. Ayrıca, semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak üzere, bu yaş grubundaki vatandaşların alışverişlerine saat 12.00'ye kadar izin verilecek. 

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