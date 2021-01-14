Çin’den getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından acil kullanım izni verdi. Korona aşısına izin çıkmasıyla birlikte hastanelerde aşılama da başladı. Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. Peki 65 yaş üstüne korona aşısı başlandı mı?

65 yaş üstüne korona aşısı ne zaman başlanılacak?

Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünden başlanarak uygulanacak olan koronavirüs aşısının randevusu MHRS sistemi üzerinden alınıyor. Korona aşıları, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılmaya başlandı. Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) "aşı randevu" bölümü eklendi. Uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarının sisteme tanımlanmasıyla, Sağlık Bakanlığınca ilgili kişilere bildirim yapılacak.

Aşılama çalışmalarında ilk etapta sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacak. Korona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182’den randevu alınarak başvuru yapılabilecek. 65 yaş üstüne korona aşısına sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla birikte yapılacak.