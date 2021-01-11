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Korona Virüs 65 yaş üstü kısıtlaması neleri kapsıyor?
Korona Virüs

65 yaş üstü kısıtlaması neleri kapsıyor?

65 yaş üstü vatandaşlara ilişkin gelen kısıtlamalar devam ediyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bu kısıtlamalara uymak zorunda. Peki 65 yaş üstü kısıtlaması neleri kapsıyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 11:59:00 -
65 yaş üstü kısıtlaması neleri kapsıyor?

65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde yalnızca 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatlerin haricinde ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına izin verilmeyecek. Tüm illerde ve tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar da dışarı çıkamayacak.

20 Kasım 2020’de uygulamaya geçirilen yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları yasaklandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde 10.00-13.00 arasında sokağa çıkabilse dahi toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek.

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