65 yaş üstü için sokağa çıkma izni başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugüne özel izinle ikinci kez sokağa çıkıyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ilk kez 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmıştı.

12.00-18.00 arası izinliler

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin 12.00-18.00 olarak değiştiğini açıkladı.

Bakan Koca uyardı

Koronavirüse karşı başarıda 65 yaş üstündekilerin evde kaldığı günlerin rolünün büyük olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çıkıp, biraz soluklanmak hakkınız. Bugün saat 12.00-18.00 arası sokaklar sizin. Kendinizi korumak için maske takmayı sakın ihmal etmeyin ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına mutlaka uyun" dedi.

Bakan Koca, "Bugün sahneye çıkarken maskenizi takmayı unutmayın" yazılı bir de fotoğraf paylaştı.

Prof. Yaşar: 10 dakika yürüyüş ve egzersizle başlayın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Evren Yaşar, 12.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üstü vatandaşlara, uzun süre hareketsiz kalındığı için hafif tempoda 10 dakika yürüyüş ile egzersize başlamalarını önerdi.

Prof. Dr. Yaşar, "En basit ama en sağlıklı egzersizlerden olan yürüyüşün, fiziksel etkilerinin yanında psikolojik katkıları da bilinen bir gerçektir. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekler. Peki, verilen bu arayı en doğru şekilde nasıl değerlendirebilirler? Yaşlılık döneminde sağlıklı kalmak istiyor ve bir başkasına bağımlı olmak istemiyorsak, vücudumuzu bu inaktivite döneminden uyandırmak için egzersize zaman ayırmalıyız.

Güvenliğin her şeyden önce geldiğini unutmamalı, sokağa çıkmadan önce reçeteli ilaç kullanıyor isek bu ilaçları uygun şekilde aldığımızdan emin olmalıyız. Öncelikle rahat kıyafetlerle sokağa çıkılmalı, uzun süre hareketsiz kalındığı için hafif tempoda 10 dakika yürüyüş ile egzersize başlanmalıdır. Egzersizde ilk prensibimiz 'Yavaş başla-kademeli olarak artır.' olmalıdır. Yürüyüş sonrası günümüzde pek çok park alanında konuşlu olan egzersiz aletleri de kontrollü bir şekilde kullanılabilir." dedi.