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Korona Virüs 65 yaş üstü aşılama kaç gün sürecek? 65 yaş üstüne korona aşısı ne zamana kadar yapılacak?
Korona Virüs

65 yaş üstü aşılama kaç gün sürecek? 65 yaş üstüne korona aşısı ne zamana kadar yapılacak?

Türkiye koronavirüsle mücadele konusunda görülmemiş bir şekilde mücadele ediyor. Dünya ülkelerinin korona aşısına ulaşmak için adeta aşı savaşı yaşanırken Türkiye, aşı tedarikinde sıkıntı yaşamamakta. Çin’den getirilen korona aşıları sağlık çalışanlarından başlanılarak 14 Ocak’ta yapılmıştı. Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşıları yapıldı. 70 yaş üstüne aşılar da 11 Şubat’ta başladı. 65 yaş üstü vatandaşların aşılarına ise bugün (12 Şubat) başlandı. Peki 65 yaş üstü aşılama kaç gün sürecek? 65 yaş üstüne korona aşısı ne zamana kadar yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 08:53:00 - 2021-02-12 08:54:28
65 yaş üstü aşılama kaç gün sürecek? 65 yaş üstüne korona aşısı ne zamana kadar yapılacak?

Aşılama takvimi kapsamında 14 Ocak'ta aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına dün başlandı. Sağlık çalışanları koronavirüsle savaşta aşıyla büyük güç kazandıklarını belirterek "Bu 2'nci doz, 2'nci zafer" diyor. Aşılamada ikinci doz uygulamasında dün 70 yaş üzeri, bugünden itibaren de 65 yaş üzeri vatandaşlar, randevu alarak gidecekleri sağlık kuruluşlarında aşı yaptırabilecek. Birinci aşama, 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasıyla tamamlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" dedi.

65 yaş üstü aşılama kaç gün sürecek?

65 yaş ve üstü aşı takvimine göre, birinci aşamanın C grubunda yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan sonra ikinci aşamaya dahil olanların aşılanmasına geçilecek. 50-64 yaş aralığı ikinci aşamada aşı olacak. Üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı bulunanlara aşı yapılacak. Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak. 65 yaş üstü aşılamanın bir hafta kadar sürmesi bekleniyor.

Korona aşı sırası nasıl öğrenilir?

Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

Korona aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

 

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