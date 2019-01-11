65 yaş aylığı 2019 ne kadar oldu 65 aylığı son dakika zam

Asgari ücret ve emekli zammı derken şimdi de 65 aylığında son dakika zam geldi. 65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara devlet şefkatli elini uzatmaya devam ediyor. Yaşlılık maaşlarına son dakika zam yapıldı. Peki 2019 yılı 65 yaş aylığı ne kadar olacak? 65 yaş aylığı 2019'da ne kadar olacak? Maaşlara zam geldi? 65 yaş aylığı 2019’da ne kadar oldu? İşte 65 yaş aylığı son dakika haberlerinin detayları.

65 yaş aylığı 2019’da ne kadar oldu? 2018 yılında, evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin 967.27 TL’nin altında olması gerekiyordu. 65 yaş aylığı son dakika gelişmesi. Yeni yılla birlikte bu tutar bin 219 TL’ye yükseldi. Geçen yıl evde bakım maaşı bağlatabilmek için yaptıkları başvurular, gelirleri 967-bin 200 TL arasında kaldığı için reddedilenler, bu yıl yeniden başvuruda bulunabilirler. Peki 2019 yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

65 yaş aylığı 2019’da ne kadar oldu?

65 yaş aylığı son dakika haberleri 65 yaşını doldurmuş yoksul vatandaşlara bağlanan aylık da 543 liradan 601 liraya çıktı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık alınmaması, nafaka bağlanmaması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor. Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelir testinde daha önce, birlikte yaşadıkları çocuk ve torunlarının gelirleri de dikkate alınıyordu. Bu uygulamaya son verildi. Artık sadece kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin 610 liradan az olması koşulu aranıyor.

Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı 2019. Evde bakım maaşı 2018’de bin 179 lira iken 2019’da bin 305 liraya çıkartıldı. Bakım maaşı engelliye bizzat bakan akrabaya ödeniyor. Komşu ya da dışarıdan birine bakım maaşı verilmiyor. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen maaş da 2 bin 358 liradan 2 bin 610 liraya çıkartıldı.

65 yaş aylığı için başvuru nasıl yapılır?

65 yaş aylığı başvuru şartları 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı için başvurunun, ikametgahın bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılması gerekiyor. Yaşlı aylığı başvurularında herhangi bir belge talep edilmiyor. Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığı başvurularında ise sağlık kurulu raporu aranıyor. Gelir testi için ise herhangi bir belge talep edilmiyor.