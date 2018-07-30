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64 yıllık sırrı sosyal medya çözdü

İtalyan polisi, 64 yıl önce Alpler'de kaybolan kayakçının kimliğini sosyal medya sayesinde belirledi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:17
64 yıllık sırrı sosyal medya çözdü

İtalyan polisi, sosyal medya sayesinde 64 yıl önce Alpler'de kaybolan bir kayakçının kimliğini belirledi. 13 yıl önce Alpler'de bulunban kalıntıların 1954'te dağdaki şiddetli fırtınada kaybolan Fransız Henri Le Masne'ye ait olduğu tespit edildi.

İtalya'nın Aosta bölgesindeki polis yetkilileri 13 yıl önce İsviçre-İtalya sınırı yakınlarındaki dağlarda 3.000 metre yükseklikte bir kişinin kalıntılarını ve beraberindeki kayak ekipmanlarını buldu. 

Bu kişinin bir kayak kazası sırasında öldüğü düşünülse de kalıntıların kime ait olduğu o dönem tespit edilemedi.

Ancak DNA teknolojisindeki gelişmeler geçen sene Turin'deki adli soruşturmacıların bazı kriterler oluşturmasına yardımcı oldu.

Buna göre kalıntılar 30'lu yaşlardaki 1.65 boyundaki bir erkeğe aitti ve bu kişi ilkbaharda hayatını kaybetmişti. Ayrıca kalıntılarda 1946-1950 yılı arasında basılmış bir bozuk para bulunduğu için bu kişinin 1950'li yıllarda kaybolduğu sonucuna varıldı.

Ancak tüm çabalra rağmen kalıntıların kime ait olduğu bulunamadı ve kalıntıların bir İtalyan'a ait olmayabileceği düşünülmeye başlandı.

SOSYAL MEDYA ÇAĞRISINA YANIT GELDİ

Geçen ay polis elindeki bulguları sosyal medyada paylaşarak insanlardan bu gizemi çözme konusunda yardım istedi. Ardından hafta sonu çeşitli basın-yayın organları olayı heberleştirdi.

Nihayet yapılan haberleri takip eden Emma Nasem adlı Fransa vatandaşı eksik noktaları birleştirerek kalıntıların uzun süredir kayıp olan amcası Henri Le Masne'ye ait olduğunu duyurdu.

"BEN KARDEŞİYİM"

Henri Le Masne'nin şimdi 94 yaşında olan kardeşi Roger Le Masne de İtalyan polisine bir e-posta göndererek, "Ben 64 yıl önce kaybolan Henri Le Masne'nin kardeşiyim. Bekardı ve bağımsız yaşayan biriydi. Paris'te Maliye Bakanlığı'nda çalışıyordu" dedi.

Le Masne 1954'te Alpler'deki şiddetli fırtına sırasında kaybolmuştu. Nasem'in 95 yaşındaki babasından alınan DNA örneği de bulunan kalıntıların Le Masne'ye ait olduğunu doğruladı.

Le Masne'nin 35. doğumgününde, 26 Mart 1954'te hayatını kaybettiği anlaşıldı. 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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