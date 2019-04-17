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Seçim 2019 Sayfası

64 yaşındaki sürücü kazada yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde önündeki araca arkadan çarpan 64 yaşındaki sürücü yaralandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 23:27
64 yaşındaki sürücü kazada yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde önündeki araca arkadan çarpan 64 yaşındaki sürücü yaralandı.



Kaza, İnegöl ilçesi Babasultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan 64 yaşındaki Mehmet Uçar yönetimindeki 06 F 6160 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Alper Dilekçi idaresindeki 16 F 6040 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 06 F 6160 plakalı araç sürücüsü Mehmet Uçar yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 23:27
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