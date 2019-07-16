64 yaşındaki adam metil alkol zehirlenmesinden öldü Adana’da 64 yaşındaki Vahap Y.

Adana’da 64 yaşındaki Vahap Y. metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Vahap Y., Yüreğir Devlet Hastanesine rahatsızlandığı için gitti. Hastanede yapılan incelemelerde Vahap Y.’nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Vahap Y., Çukurova Üniversitesi Adana Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı. Bugün akşam saatlerinde ise Vahap Y. yaşam mücadelesini kaybetti.

Böylelikle Adana’da metil alkolden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

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