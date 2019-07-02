64 yaşında lisans eğitimini tamamlayan emekli öğretmen onurlandırıldı AYDIN (İHA) – Aydın’da, yıllar sonra lisans eğitimini tamamlayan 64 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Tekin’e, Efeler Belediye Başkanı M.

AYDIN (İHA) – Aydın’da, yıllar sonra lisans eğitimini tamamlayan 64 yaşındaki emekli öğretmen Sevim Tekin’e, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafından plaket takdim edildi.



Aydın’da yıllardır öğretmenlik yapan Sevim Tekin, emekliye ayrıldıktan sonra 39 yıl önce yarım bıraktığı Ankara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü, Adnan Menderes Üniversitesi’nde tamamlayarak geçtiğimiz günlerde mezun olmuştu.



Sevim Tekin yıllar sonra elde ettiği başarıdan dolayı Efeler’de büyük takdir topladı. Sevim Tekin’in başarısı Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın da dikkatinden kaçmadı. Sevim Tekin’i makamında ağırlayan Başkan Atay, 64 yaşında gençlere örnek olacak azmi ve başarısından dolayı Tekin’e plaket vererek kendisini yürekten tebrik etti.

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