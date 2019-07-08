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64 yaşında ehliyet sahibi oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Dudu Yılmaz, girdiği yazılı sınavından başarı ile çıktı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:49
64 yaşında ehliyet sahibi oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Dudu Yılmaz, girdiği yazılı sınavından başarı ile çıktı. Uygulamalı direksiyon sınavında zorlanan Yılmaz, son hakkında başarılı oldu.


Komşularının 50 yaşından sonra ehliyet aldığını duyan Dudu Yılmaz da ehliyet almaya karar verdi. Sürücü Kursu’na kaydını yaptıran vedersleri aksatmayan Yılmaz ilk teorik sınavdan 84 puan aldı. Direksiyon sınavına hak kazanan Yılmaz’a sürücü kursu yetkilileri yoğun bir program uyguladı. İlk sınavlarda başarılı olamayan Yılmaz son hakkında hatasız sürüşü ile ehliyeti almaya hak kazandı.


Yılmaz, “Çevremdekilerin ehliyet aldıklarını duyunca heyecanlandım, yıllardır çok istediğim bir şeydi, fakat cesaret edemiyordum. Arkadaşlarımın da teşvikiyle kursa yazıldım. Yazılı sınavda zorlanmadım, araç kullanmayı hiç bilmiyordum, direksiyon biraz zorladı. İlk sınavlarda bazı hatalar yaptım, sınava girdikçe tecrübem de arttı, sürüşüm pekişti. Son hakkımda hocalar hatasız sürdüğümü söylediler, çok mutlu oldum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.


Kurs yetkilisi Güray Öztahtalı da, “Dudu abla çok istekliydi, yoğun bir direksiyon programı uyguladık, sınav heyecanı ile ufak tefek hatalar yapıyordu, Son sınavda hatasız sürdü. Kendisini kutluyor, kazasız belasız sürüşler temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:49
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