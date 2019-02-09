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64. sayı çıktı! Kardeşliğe çağrı

GİMDES, gönüllü organizasyonuyla kardeşlik sözleşmesi yayınlandı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:50
64. sayı çıktı! Kardeşliğe çağrı

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES), gönüllü organizasyonuyla kardeşlik sözleşmesi yayınlandı.

Haksızlığa ve sömürüye karşı yegane kurtuluş yolunun İslam olduğunu belirten Dr. Kami Büyüközer, şunları söyledi:

Yeryüzü yeryüzü olalı, kim bilir kaçıncı seferdir, zulmün ve küfrün baskıları, dayatmaları altında inliyor. İnsanlık, korkunç bir kâbusun kıskacında perişan bir haldedir. Her taraf adeta yangın yerine dönmüş. Bir tarafta sefalet kol gezerken, diğer tarafta sefahat arş-ı alaya çıkmış. Bir tarafta oluk oluk kanı akıtılan mazlumlar, diğer tarafta sömüren ve kan akıtan efendiler. Bir tarafta ezilen, öldürülen fakir milletler, diğer tarafta sanayi ve teknoloji çarkını büyük bir hasetle elinden kaptırmamak için canavarlaşan emperyalist güya medeni ülkeler. Haksızlığa, sömürüye karşı yegane çare İslam’dır. Gelin inandığını söylediğin bu mübarek dinin, atmosferinde birleşelim.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 09:50
  1. Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES)
  2. Dr. Kami Büyüközer

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