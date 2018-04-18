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64 can alan yangının nedeni belli oldu

Geçtiğimiz ay Rusya'nın Kemerova şehrinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen, 41'i çocuk 64 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış sebebinin elektrik devresinden kaynaklandığı belli oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:29
64 can alan yangının nedeni belli oldu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MÇS) yetkilisi Rinat Yenikeyev tarafından yapılan açıklamada, alışveriş merkezinin 4. katında yer alan çocuk oyun alanındaki elektrik hatlarında kısa devre gerçekleştiği ve yangının ilk çıkış noktasının burası olduğunu belirtildi.

Yenikeyev'in ifadelerine göre kısa devreye, yüksek geçiş direnci veya bir kısım lambaların aşırı yük yapması sebep olmuş olabilir.

Uzman ayrıca "Led lambaların önünde bir koruyucu vardı. Bu parça erimiş ve yanar vaziyette yere düşmüş." diye ekledi.

Öte yandan MÇS, alışveriş merkezindeki tüm acil çıkış yollarının hidrojen klorid içeren yanıcı zehirli malzemelerle inşa edildiğini belirtti.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:29
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