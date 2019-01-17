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64 bin 348 kişi adres beyanında bulundu

Adres bilgilerinde eksiklik olan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348'i adres beyanında bulundu

17 Ocak 2019 Perşembe 21:49
64 bin 348 kişi adres beyanında bulundu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres bilgilerinde eksiklik olan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348'nin adres beyanında bulunduğunu bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, adres bilgilerinde eksiklik bulunan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348 kişinin müdürlüklere giderek, adres beyanında bulunduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 21:49
  1. 64 bin 348 kişi adres beyanında bulundu
  2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

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