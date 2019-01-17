64 bin 348 kişi adres beyanında bulundu Adres bilgilerinde eksiklik olan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348'i adres beyanında bulundu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres bilgilerinde eksiklik olan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348'nin adres beyanında bulunduğunu bildirdi. Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, adres bilgilerinde eksiklik bulunan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348 kişinin müdürlüklere giderek, adres beyanında bulunduğu kaydedildi.

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