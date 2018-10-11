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635 güvenlik korucusu için görevden uzaklaştırma kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:04
635 güvenlik korucusu için görevden uzaklaştırma kararı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütlerine ve devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 güvenlik korucusunu görevden uzaklaştırdı.

Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulundular!

İçişleri Bakanlığı 635 güvenlik korucusunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 559 Güvenlik Korucusu ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 Güvenlik Korucusunun görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkânsız sonuçlar dikkate alındığında, yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedeniyle haklarında nihai karar verilene kadar tedbir niteliğinde, 442 sayılı Köy Kanununun 74 ve devamı maddeleri ile 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Yönetmeliğe istinaden Sayın İçişleri Bakanının onayı ile toplam 635 Güvenlik Korucusu görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:04
  1. güvenlik korucu
  2. içişleri bakanlığı

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