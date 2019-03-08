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"635 ambulanstan 4 bin 910 ambulansa çıktık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "635 ambulanstan 4 bin 910 ambulansa çıktık yeni dönemde. Bu yıl için 800 ambulansın 400'nü teslim aldık ve bunların dağıtımına başladık" - "Dünyada hava ambulansı, helikopter, uçak ambulansını bütün ülkede ücretsiz sunan, yeri geldiğinde yurt dışına hatta yurt dışından hasta vatandaşımızı getirme noktasında devrede olan çok önemli bir acil sağlık hizmetlerine sahibiz"

08 Mart 2019 Cuma 21:11
"635 ambulanstan 4 bin 910 ambulansa çıktık"

KIRKLARELİ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ambulans sayısını 635'ten 4 bin 910'a çıkardıklarını belirterek, "Bu yıl için 800 ambulansın 400'nü teslim aldık ve bunların dağıtımına başladık." dedi.

Koca, Pınarhisar Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel selamlarını Pınarhisar'a getirdiğini söyledi.

Yeni dönemde özellikle 82 milyon vatandaşa hakkaniyetli, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetini hedef olarak belirlediklerini vurgulayan Koca, hastaneleri son teknolojilerle donattıklarını ifade etti.

Bakan Koca, Kırklareli'nde yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler vererek, "Özellikle her geçen gün bölgede teknolojik yapısıyla, fiziki alt yapısıyla, branş çeşitliliği ile nitelikli insan kaynağı, mükemmellik merkezleri ve bölgesinde sağlık üssü olabilecek şehir hastaneleri inşa ediyoruz. Bu çerçevede Kırklareli'nin de sağlık üssü olabileceğini ve bunun için çaba göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Kırklareli'nden öte komşu ülkelerden hasta akışının olabileceği mükemmeliyet merkezleri ile özellikli hizmetlerin verilebileceği ve dünyada en ucuz, en nitelikli hizmeti yapma noktasında bir başarımız olduğu sağlık turizmi için önemli merkez olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye'de son 16 yıllık zaman diliminde acil sağlık hizmetlerinde önemli bir mesafe alındığının altını çizen Koca, "635 ambulanstan 4 bin 910 ambulansa çıktık yeni dönemde. Bu yıl için 800 ambulansın 400'nü teslim aldık ve bunların dağıtımına başladık. Dünyada hava ambulansı, helikopter, uçak ambulansı, bütün ülkede ücretsiz sunan, yeri geldiğinde yurt dışına hatta yurt dışından hasta vatandaşımızı getirme noktasında devrede olan çok önemli bir acil sağlık hizmetlerine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Törende, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Bakan Koca ve beraberindekiler, hastanenin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra 3 ambulans ile UMKE araçlarının anahtarlarını şoförlere teslim eden Bakan Koca, ambulansın direksiyonuna geçerek, hatıra fotoğrafı çektirdi ve bir süre ambulansın sirenini çaldı.

Bakan Koca ve beraberindekiler, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:11
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