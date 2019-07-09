0553 313 94 23

63 yıl önce keşfine katkı sağladığı anıtın kazısında işçi oldu

Kırşehir'de yaşayan 79 yaşındaki Ahmet Çetin, çocukluğunda bulunmasına vesile olduğu Hitit dönemine ait olduğu tahmin edilen "Malkaya" yazı anıtı etrafında başlatılan kazılarda işçi olarak çalışmaya başladı- Ahmet Çetin:- "15 yaşlarımdayken yabancı biri gelip bana Malkayası'nın yerini sordu. Ben de 'Yağmurlu yoluna doğru giderseniz orada görürsünüz' diye yerini tarif ettim. Beni arabalarına aldılar. Yerini gösterdim"- Kazının bilimsel danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Elif Baştürk: - "Alman bilim insanı Bossert 1956'da buraya geldiğinde ona burayı gösteren amcamız aynı zamanda işçimiz"

09 Temmuz 2019 Salı 11:08
63 yıl önce keşfine katkı sağladığı anıtın kazısında işçi oldu

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de, 1950'li yıllarda Alman bilim insanlarının, Hitti dönemine ait olduğu tahmin edilen "Malkaya" anıtını bulmasına vesile olan 79 yaşındaki Ahmet Çetin, anıt etrafındaki kazılarda işçi olarak çalışıyor.

Anadolu'da 1950'li yıllarda tarihi eser araştırmaları yapan Alman bilim insanı Helmuth Bossert'in, Karalar köyünde 15-16 yaşlarındaki bir gence kaya yazı anıtının yerini sormasıyla Hitit döneminden kaldığı tahmin edilen "Malkaya" yazı anıtı bulundu.

Buradaki incelemesini tamamlayan Bossert, gösterdiği ilgi ve emeğinden dolayı Ahmet Çetin'e o zamanın parasıyla 2,5 kuruş verdi. Aradan geçen 63 yıldan sonra Ahmet Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığının Malkaya çevresinde başlattığı kurtarma kazısında işçi olarak çalışmaya başladı.

Kazının bilimsel danışmanı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırşehir Müze Müdürlüğünün başkanlığında Malkaya'da yürütülen çalışmalara kayanın çevresinin temizliğiyle başladıklarını söyledi.

Kazı çalışmaları için işçi de çalıştırdıklarını ifade eden Baştürk, bunlardan birisinin de Malkaya ile ilgili ilginç bir hikayesi bulunan Ahmet Çetin olduğunu belirtti.

Alman bilim insanı Bossert'in araştırma için Kırşehir'e geldiğinde bir gencin ona Malkaya'nın yerini gösterdiğini ifade eden Baştürk, "Malkaya anıtı, 1956'da Bossert tarafından tespit edilmiş bir kaya. Bizim de en yaşlı işçimiz Ahmet Amca. Ahmet Amca bu kayanın bulunmasında yabancı bilim insanlarına yol gösterip rehberlik yapmış. Alman bilim insanı Bossert 1956'da buraya geldiğinde ona burayı gösteren amcamız aynı zamanda işçimiz." diye konuştu.

Ahmet Çetin de 15-16 yaşlarındayken köye gelen bir yabancının kendisine yer sorduğunu dile getirdi.

Malkaya'nın yerini soran kişinin Alman bilim insanı Bossert olduğunu daha sonra öğrendiğini anlatan Çetin, "15 yaşlarımdayken yabancı biri gelip bana Malkayası'nin yerini sordu. Ben de 'Yağmurlu yoluna doğru giderseniz orada görürsünüz' diye yerini tarif ettim. Beni arabalarına aldılar. Yerini gösterdim. Geri gelirken ailemin ekin işlediği yere bırakarak 2,5 kuruş verdiler. İnceleme yaptıktan sonra aynı gün geri gittiler. Bir daha da onları görmedim." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:08
  1. Kırşehir
  2. malkayası anıtı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya..
    2. Tarihi kişilikler ölümü bu sözlerle..
    3. Güreşler bitti çayır bakıma alındı
    4. Kocaeli tarihine sahip çıkıyor
    5. "Uzay yelkenlisi" LightSail 2,..
    6. Büyük inşaat projelerinde Bayburt..
    7. Burdur’da sinema salonları sokaklara..
    8. İran'dan İngiltere'ye tehdit!..
    9. Katar : “Afganistan müzakereleri..
    10. Körfez’de bayrama yakışır etkinlik
    11. Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın..
    12. Macaristan-Ukrayna arasında gerilim..
    13. İki asırlık gelenek Buca’da..
    14. Bayburtlu çiftçi kadınlar ürettikleri..
    15. Karaman’da rektörler toplantısı sona..
    16. Eski BAKA Genel Sekreteri Özen’e FETÖ..
    17. Okçulukta büyük başarı
    18. Tarihi handa yangın
    19. Başkan Yılmaz: "Kalkınma yerelden..
    20. Hosting kullanmanın avantajları
    21. Bodrum’da kaza: 2 yaralı
    22. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı..
    23. Vali Demirtaş, Adanalı sosyal medya..
    24. "Yunus Emre Oratoryosu" yarın Zorlu..
    25. Saygısız Saygı’dan ‘sahtekar..
    26. Ayvalık’ta 65 mülteci yakalandı
    27. MESKİ stratejik planını hazırlıyor
    28. Hindistan Büyükelçisi Sanjay..
    29. Bir anlık dikkatsizlik pahalıya..
    30. Kadına şiddetin faturası bu defa çok..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti