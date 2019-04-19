0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

63 yıl önce diktirdiği pantolon, onu yılların terzisi yaptı

Ordu’da, yıllar önce sattığı odunların parasıyla diktirdiği pantolondan heveslenerek terzi olamaya karar veren Muzaffer Karaman, 63 yıldır terzi olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

19 Nisan 2019 Cuma 09:26
63 yıl önce diktirdiği pantolon, onu yılların terzisi yaptı

Ordu’da, yıllar önce sattığı odunların parasıyla diktirdiği pantolondan heveslenerek terzi olamaya karar veren Muzaffer Karaman, 63 yıldır terzi olarak çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.


Altınordu ilçesinde dükkanı bulunan 73 yaşındaki Muzaffer Karaman, küçük yaşlarda başladığı terzilik mesleğini, ilerleyen yaşına rağmen sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor. Küçük yaşlarda, bir terzinin yanında çırak olarak başlayan ve dağdan toplayıp sattığı odunların parası ile kendisine pantolon diktiren Karaman’ın hikayesi burada başlıyor. Diktirdiği kadife pantolon ile mesleğe olan aşkı artan Karaman, geride bıraktığı 63 yıla rağmen dükkanında halen mesleğini sürdürüyor. 3 çocuğu ve 5 torunu bulunmasına rağmen sabahın ilk ışıklarıyla dükkanını açan emektar terzi, iş hayatında teknolojiyi de yakından takip ettiğini belirtiyor.



İlk sermayesi dağdan topladığı odunlar


“Terziliğe ilk heveslenmenin nedeni, daha ilk çırak girdiğim zamanlar diktirdiğim pantolon” diyen Kahraman, “Bir terzi ustamızın yanına ilk çırak olarak girince, üzerimde yırtık giysiler vardı. Ustama, ‘pantolon dikebilecek misin’ diye sorunca dikeceğini söyledi. Param olmadığı için dağdan 8-10 yük odun taşıdım ve onları sattım. Parayla keten pantolon için kumaş alıp, ustama diktirdim. O pantolonu giyince terzilik mesleğine olan hevesim arttı. Terziliğe başlamam da bu nitelikle oldu, 63 yıldır da devam ediyor” dedi.



“İmkanlar el verirse ölene kadar devam ettireceğim”


Mesleğe çırak olarak ilk başladığında 14 yaşında olduğunu ve farklı yerlerde çalıştıktan sonra askere gittiğini, dönüşte de kendi iş yerini açtığını belirten Kahraman, “O yeni pantolonu giyince terziliğe çok özenmiştim. Kendi kendime bu sanatı ilerletmeye karar verdim. Bu zamana kadar da her zaman yenilikleri takip ettim. Teknolojiyi de mesleğimde çok kullandım, kullanmaya da devam ediyorum. Allah sağlık ve sıhhat verirse, ölene kadar devam ettirmeyi de düşünüyorum. Mesleğimize şu anda, yeni çıraklar yetişmediği için, hemen hemen benimle yaşıt olan ustalar ile devam ediyoruz. Onlardan sonra da sanatkar yetişmiyor. Terzi çok ama sanatkar çok az. İyi ve güzel bir meslek, bu mesleği öldürmemek gerekiyor. Bizden sonra da bu mesleğin yürümesini istiyoruz” diye konuştu.


Kahraman, yıllar önce hevesle başladığı terzilik hayatında 63 seneyi geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken, şuana kadar birlikte çalıştığı ustalarla el ele vererek işlerini ileriye taşıdıklarını da söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:26
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın en iyi üç dağcısı çığ felaketinde kayboldu
    1. Dünyanın en iyi üç dağcısı çığ..
    2. Çocuklar parkta kitap okudu
    3. Naim Babüroğlu: “S-400 etkili bir..
    4. MHP İl Başkanı Karataş’tan Berat..
    5. Şehit mezarını ziyaret edip Kur’an-ı..
    6. Hentbol: Haftanın programı
    7. İlkokul öğrencilerine turist otobüsü..
    8. Kazanın şokuyla gaz yerine frene..
    9. Basketbol: Haftanın programı
    10. İnşaat mühendislerinden Başkan Özcan’a..
    11. TYB Erzurum şubesi okullara..
    12. Kaymakam Çiçek: Şehit ve gazilerimiz..
    13. Bakan Koca Mükemmeliyet Merkezleriyle..
    14. Dünya Mülkiyet Günü ve Patent Haftası..
    15. Gram altın 239 lira seviyelerinde
    16. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    17. Kars’ta motosiklet kask kullanımı..
    18. (Özel) Başkan makam araçlarını..
    19. Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı
    20. Kayseri Şeker ICAFOP- 2019..
    21. Başkan Asım Balcı Altındağ mahalle..
    22. AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın..
    23. Türk hayırseverler Afrikalı çocukları..
    24. Bolu Dağı'nda kar yağışı
    25. Galatasaray ile Kayserispor 46...
    26. En son 3600 ek gösterge haberleri 3600..
    27. "Casusların peşindeki renk," Çargah..
    28. Hakkında 54 yıl hapis cezası bulunan..
    29. GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
    30. Döviz kurları
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    İmamoğlu'ndan 'Erdoğan'ı karşılamada bulunacak mısınız?' sorusuna cevap!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    3 bin kişi HAK-İŞ’ten istifa ettirildi!
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    AK Parti'den seçim hamlesi! Yeni yol haritası belirlendi
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Sıfır gümrük vergisi' stokçuları patlattı!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!
    'Şerefine Tayyip' diyorlardı, Ekrem için su gibi içki akıttılar!

    Günün Karikatürü

    19 Nisan 2019
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin
    İmamoğlu’nun mazbatasında YSK detayı: İtirazlardan sonra verin
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...
    ABD'nin 'müdahale listesi'ni açıkladı! Venezuela'dan sonra sıra...