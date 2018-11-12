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Dev operasyon! 63 muvazzaf asker tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 87 muvazzaf askerden 63'ü tutuklandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:05
Dev operasyon! 63 muvazzaf asker tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 Kasım tarihinde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 farklı ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 87 askerden 63'ü tutuklandı.

32 farklı ilde operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca(FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 Kasım tarihinde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 farklı ilde 103 muvazzaf asker hakkında düzenlenen operasyonda 87 şüpheli yakalandı.

10 kişi etkin pişmanlıktan yararlandı

Yakalanan şüphelilerden 10'u etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 77 şüpheli asker ise bugün çıkarıldıkları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

63 asker tutuklandı 

Bu şüphelilerden 63 asker sorgularının ardından tutuklanırken; 2 şüpheli ev hapsi ile 12 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlandıkları gerekçesiyle serbest bırakıldılar. Soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ise halen aranıyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:05
  1. İstanbul
  2. Fetö
  3. muvazzaf asker

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  • Yunus 16 Yunus 16 49 dk önce
    SİVİL KURUMLARDA Kİ MÜDÜRLERE DE SIRA GELİR Mİ? ESKİ BAKAN, ESKİ B. BAŞKANLARI, ESKİ VEKİLLERE DE SIRA GELİR Mİ? ESKİ PARTİ İL İLÇE BAŞKANLARINA SIRA GELİR Mİ? ESKİCİLERE NE ZAMAN SIRA GELECEK???BUNLARA HESAP SORMAZSANIZ, BİR GÜN GELİR ONLAR SİZE HESAP SORACAK DURUMA GELEBİLİR!!! ACIMAYIN
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