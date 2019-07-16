0553 313 94 23

63 kiloluk dev yayın balığını olta ile yakaladılar

Kayserili iki futbol antrenörü hobi için gittikleri balık avında olta ile 1 metre 80 santim uzunluğunda 63 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

16 Temmuz 2019 Salı 14:19
63 kiloluk dev yayın balığını olta ile yakaladılar

Kayserili iki futbol antrenörü hobi için gittikleri balık avında olta ile 1 metre 80 santim uzunluğunda 63 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.


Kayseri’de futbol antrenörü olan Ferhat Bakar ile Hakan Ulutaş, hobi amacıyla gittikleri balık avında kendi boylarından büyük yayın balığı tutarak dikkat çekti. Kızılırmak’ın Amarat köyü kesiminde canlı balık yemi ile oltalarını atan iki isim bir süre sonra oltalarına takılan balık ile büyük bir uğraş içerisine girdi. İkili tam 1,5 saat süre ile oltaya takılan balığı kıyıya çekmek için uğraş verdi. Bu uğraş sonunda mutlu sona ulaşan ikilinin yakaladığı balığın 1 metre 80 santim uzunluğunda ve 63 kilo ağırlığında yayın balığı anlaşıldı. Balığı ağaca asarak yanında poz veren ikiliden daha uzun olduğu gözlenen yayın balığı ilgi odağı oldu.


Ferhat Bakar ile Hakan Ulutaş, ’’Hobi olarak neredeyse her hafta sonu balığa gidiyoruz. Canlı balık yemi ile attığımız oltaya gelen balığı 1.5 saatte çekebildik. Bu bizi hem yordu hem de heyecanlandırdı. İlk defa bu büyüklükte bir balık yakaladık’’ diye konuştular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'den dolandırıcık uyarısı! Yeni yöntemler var
    1. İBB'den dolandırıcık uyarısı! Yeni..
    2. Rum siyasi parti liderleri, Akıncı'nın..
    3. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin..
    4. Uşak’ta 15 Temmuz turnuvası sona erdi
    5. S400 menzili ne kadar? S 400 özellikleri
    6. Yavuzeli’nde 15 Temmuz Demokrasi ve..
    7. Araban’da Demokrasi ve Milli Birlik..
    8. 15 Temmuz Zafer Bayramı!.
    9. Baba oğul, baltayla saldırdıkları kişi..
    10. Birevim YKB Çiftçi: “Aylık 850..
    11. Uluslararası Ceza Mahkemesi heyeti..
    12. YTB Türkiye stajları programının 2019..
    13. Ağalarov’dan Türk ihracatçısına gümrük..
    14. Tahmazoğlu, şehitlikleri ziyaret etti
    15. Denizli’de lüks araç ortalığı..
    16. Adıyamanlı gençten örnek davranış
    17. Balıkesir'de 65 kaçak göçmen yakalandı
    18. Battalgazi’de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    19. Trump ifşa oldu! Skandal ‘El Kaide’ ve..
    20. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin..
    21. "AA Objektiflerinden Milli İradenin..
    22. CIP Travel Antalyaspor’un Avrupa’daki..
    23. “Militarizmi de konuşmak gerekir”
    24. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel..
    25. Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi
    26. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    27. Van'da trafik kazası: 1 ölü
    28. “Yazımda Kardeşlik Var” projesine..
    29. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı:..
    30. Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı?
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler